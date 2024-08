L’estate metropolitana fa tappa a Locri con l’energia di Paolo Belli e la sua Big Band

La vitalità della musica di Paolo Belli e la sua ‘Big Band’ ha animato l’entusiasmo di Locri, nel concerto tenuto in Piazza dei Martiri.

L’evento, promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Locri, e realizzato da ShowNet, ha registrato un pienone di pubblico, molti giunti anche dai centri limitrofi.

Un valore aggiunto non solo per i cittadini dell’area ma anche per i tanti turisti che in queste settimane estive stanno affollando i centri del litorale jonico.

Del resto la bravura di Paolo Belli è notoriamente riconosciuta ed apprezzata da un pubblico variegato, grazie ad una spiccata dote capace di saper coinvolgere dai più giovani ai più grandi. Paolo Belli, oggi volto noto del sabato sera Rai, è tra gli interpreti più frizzanti del panorama musicale italiano.