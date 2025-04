Lettera aperta di Mariaelena Senese ( Uil Calabria ) per la carovana Uil che ha fatto tappa a Cosenza

Lettera aperta

Alla città di Cosenza, alle istituzioni, alle scuole, alle associazioni e a tutte le cittadine e i cittadini

Desidero esprimere, a nome mio personale e della UIL Calabria, un profondo e sincero ringraziamento alla città di Cosenza per l’accoglienza calorosa e la straordinaria partecipazione dimostrata in occasione della tappa cosentina della Carovana UIL, ospitata per due giorni in Piazza dei Bruzi.

La presenza della Carovana nella nostra regione ha rappresentato per noi un momento di ascolto, confronto e presenza attiva sui territori.

E Cosenza ha saputo rendere questi due giorni vivi, intensi e partecipati, confermando la vocazione inclusiva e civile di una comunità che guarda con attenzione ai temi del lavoro, dei diritti, della solidarietà e della coesione sociale.

Un grazie sentito va a tutte le istituzioni locali e regionali che hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa, mostrando disponibilità, sensibilità e spirito di servizio.

Ringrazio in particolare le scuole e i docenti che hanno coinvolto con entusiasmo le ragazze e i ragazzi, rendendo protagoniste le nuove generazioni e contribuendo a costruire un momento di formazione collettiva, cittadinanza attiva e consapevolezza.

Un ringraziamento speciale anche all’Università, alle associazioni datoriali, agli enti del terzo settore e a tutte le realtà associative che hanno partecipato, offerto spunti di riflessione, condiviso idee e valori, nella piena convinzione che il dialogo tra mondi diversi sia la base di una società più giusta e inclusiva.

Infine, il mio grazie più grande va alle cittadine e ai cittadini di Cosenza, che con la loro presenza, il loro interesse e la loro voglia di confronto, hanno dato senso e valore a ogni attività della Carovana.

Il vostro entusiasmo è la migliore conferma che la UIL è, e vuole continuare ad essere un sindacato tra le persone, delle persone, nei luoghi della vita e del lavoro, vicino ai territori.

La Carovana è ripartita, ma Cosenza ci resta nel cuore, come esempio concreto di partecipazione, apertura e speranza.

A tutte e tutti voi, ancora grazie.

Con stima e gratitudine,

Mariaelena Senese

Segretaria generale UIL Calabria