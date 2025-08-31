Letteratura e memoria in Calabria: ecco tutti i vincitori del Premio Kerasion 2025
Il Gran Galà degli Autori, condotto dal giornalista Ugo Floro, ha offerto il suo verdetto: nella poesia ha prevalso Antonella Scaramuzzino con La stanza dei fanciulli o dell’amore mancato (Calabria Letteraria), un’opera che scava nei silenzi familiari per restituire lettere mai scritte.
In narrativa il primo premio è andato a Massimo Felice Nisticò per Nameless (Rubbettino), romanzo che intreccia vicende private e tensioni del presente. La saggistica ha visto trionfare Giuseppe Caridi, che in Il cardinale Ruffo e la straordinaria avventura del 1799 (Rubbettino) ha ricostruito con rigore un episodio cruciale della storia meridionale.
Non meno significativa l’assegnazione del Premio Carlo Alberto Dalla Chiesa: a riceverlo è stata la criminologa Anna Sergi per L’inferno ammobiliato (Blonk edizioni), con una menzione speciale alla magistrata Marisa Manzini per Il coraggio di Rosa.
Accanto ai vincitori, riconoscimenti speciali al giornalista Riccardo Giacoia, esempio di integrità professionale, e alla Società Dante Alighieri – Comitato di Catanzaro, premiata per il lavoro di educazione alla lingua e alla cultura italiana anche fra i più piccoli.
Spazio anche alle arti visive: nell’ambito dell’estemporanea di pittura del 28 agosto sono state premiate le opere di Nicastro Daphne ed Erminia Fioti, confermando il dialogo fecondo tra letteratura e linguaggi artistici.
“Restituire centralità alla parola è oggi un atto politico e culturale”, ha ricordato il sindaco Raffaele De Santis. Alle sue parole si aggiungono quelle della direttrice del premio, Miriam Rocca:
L’evento è stato realizzato con il contributo della Regione Calabria attraverso i fondi PAC 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Avviso Attività Culturali 2023, con il patrocinio del Comune di San Pietro Apostolo e la collaborazione delle associazioni culturali del territorio.