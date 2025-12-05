Calabria

L’eurodeputata Giusi Princi porta il Natale calabrese a Bruxelles

Al Parlamento europeo evento unico per celebrare le identità e le tradizioni della Calabria.

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio50 minuti fa
57 minuto di lettura
evento princi bruxelles

Giovedì 11 dicembre alle ore 18.30 presso la Sala Yehudi Menuhin della sede del Parlamento Europeo di Bruxelles si terrà l’evento “Christojenna: l’anima del Natale calabrese”, che vedrà esibirsi il gruppo musicale calabrese “Corde Libere”, guidato dal Maestro Alessandro Calcaramo.

L’evento, fortemente voluto dall’europarlamentare Giusi Princi, è promosso con la preziosa collaborazione di ARSAC, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria guidata dal Direttore generale Fulvia Caligiuri, e CONPAIT, la Confederazione Pasticceri Italiani rappresentata dal Presidente Angelo Musolino.

Sarà un’occasione unica per celebrare le identità e le tradizioni della Calabria attraverso un percorso musicale che intreccia melodie popolari ed etniche, autentica espressione della cultura calabrese.

Grazie al supporto di ARSAC e CONPAIT, inoltre, a conclusione dell’evento sarà allestita in Parlamento un’area che permetterà di degustare le eccellenze enogastronomiche e dolciarie calabresi.

La degustazione prenderà vita tra aromi e sapori autentici, con la preparazione sul posto di specialità tipiche.

L’ARSAC proporrà una selezione di vini e salumi accuratamente scelti, mentre le tradizionali crespelle calabresi regaleranno un’immersione nei profumi della tradizione.

CONPAIT allieterà il gusto in un percorso sensoriale alla scoperta delle eccellenze della pasticceria italiana e calabrese: dal gelato al bergamotto al panettone e al torrone.

L’evento sarà presentato a Reggio Calabria nel corso di una conferenza che si terrà domani, sabato 6 dicembre, alle ore 10 presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria.

L’incontro presenterà anche un’anteprima della performance del gruppo musicale Corde Libere e la degustazione del gelato artigianale a cura di Conpait.

Alla conferenza interverranno: l’europarlamentare Giusi Princi; Fulvia Caligiuri, Direttore generale di Arsac; Angelo Musolino, Presidente di Conpait; il Maestro Alessandro Calcaramo del gruppo “Corde Libere”.

Saranno presenti il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo e il Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale di Forza Italia Calabria, Francesco Cannizzaro.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio50 minuti fa
57 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio