L’hair stylist reggino Salvatore Clemensi direttore dei parrucchieri al Taormina Film Festival 2021

Dopo il “Festival di Sanremo” e i “Nastri d’ Argento”, un’altra prestigiosa ed importante presenza per il noto hair stylist reggino Salvatore Clemensi. Questa volta anche nelle vesti di direttore artistico per il settore dei parrucchieri al Taormina Film Festival, che avrà inizio sabato 27 giugno e si concluderà il 3 luglio. Una grande vetrina di importanti anteprime cinematografiche con vari momenti di grande profilo culturale ma anche serate glamour ricche di star nazionali ed internazionali.

“Sono felicissimo – afferma Salvatore Clemensi – ritorno con piacere a Taormina dove ho già vissuto due bellissime esperienze con i ‘Nastri d’argento’ nel 2018 e poi nel 2019 come direttore, salendo anche sul palco per una premiazione. Per me è un’emozione incredibile, dopo tanti anni di lavoro nei backstage più importanti dello spettacolo. Far parte nuovamente anche come direttore di un evento così prestigioso insieme ad importanti nomi del cinema italiano è per me un vero privilegio e motivo di grande soddisfazione. Anche questa volta avrò il piacere di salire sul palco della Rai per premiare una star, un mio sogno che diventa realtà.”

“Lavorare nel backstage e dirigere lo staff dei parrucchieri di questo importante appuntamento del cinema nazionale ed internazionale sapendo di dover curare il look di importanti attrici ed attori rappresenta davvero il massimo – spiega Salvatore Clemensi – porterò come sempre la mia esperienza e professionalità per essere sempre all’altezza della situazione e soddisfare tutte le loro richieste. I divi sono imprevedibili ma la cosa bella del nostro lavoro è che dopo un po’ il ghiaccio immancabilmente si rompe, creando così con loro un’atmosfera un po’ più confidenziale.”