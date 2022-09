L’Hair Stylist Roberto Vitaro protagonista del Tour Regionale di Miss Italia

Condividi

Bellezza e Arte ancora una volta protagoniste a Cosenza decorate da una cornice meravigliosa di pubblico e da acconciature da sogno.

Si è conclusa l’attesissima finale di Miss Italia Calabria, dove splendide ragazze, provenienti da tutta la regione, si contendevano l’ambita fascia di Miss Calabria e ancora una volta a calpestare i backstage della bellezza è un Maestro di acconciature, un orgoglio tutto nostrano che si è fatto portavoce del bello made in Calabria nel mondo.

“È stato un tour molto impegnativo all’insegna della Bellezza! Avere il piacere e l’onore di partecipare come partner ufficiale ad un evento di questa caratura, probabilmente il più importante d’Italia, e preparare, acconciare e rendere ancor più belle queste meravigliose ragazze è stato un piacere immenso che rifarei”.

Risponde così Roberto Vitaro, il protagonista dei look delle Miss, ai nostri microfoni dopo avergli chiesto un feedback su tutto il Tour Miss Italia Calabria appena concluso.

Non è certo nuovo a palchi importanti, il nostro talento calabrese, da poco di rientro dalla prestigiosissima Fashion Week Francese che ha visto protagonista il suo Team di Parrucchieri Beauty Blonde – Maestri nell’arte del Biondo, nella splendida cornice dell’Haute Couture Parigina.

Una Cosenza intasata da parenti, amici e professionisti del settore moda e della bellezza incantati dai look che l’hair stylist di Rende ha creato insieme alle miss che sfilavano.

“È bellissimo vedere gli occhi di incanto e meraviglia di queste ragazze, tutte bellissime, molto educate e soprattutto studiose. È stato molto bello ascoltare e conoscere le loro storie durante i backstage che abbiamo realizzato.”

Non poche le ragazze in gara, erano ben 21 più tutto il corpo di ballo, bellezza da creare ed inventare in tempi rapidi, il tutto in un backstage pieno di parrucchieri altamente performanti ed esigenze sempre molto alte, ritmi frenetici a tratti estremi, balletti e sfilate da far partire con un solo obiettivo da raggiungere: rendere la miss una bellezza senza fiato.

“Lavorare con questi ritmi incessanti, devo essere sincero non è affatto facile, ma la soddisfazione di vedere queste ragazze sfilare e sognare con un’acconciatura che valorizzi le rispettive personalità non ha prezzo. È veramente un’arte che non ci stanchiamo mai di realizzare.”

Un Territorio, quello calabrese, ricco di grandi personalità in grado di trasformare una giornata evento in un momento d’arte, di talento e di grandi prospettive per il futuro calabro.

“Stiamo già lavorando per esportare Beauty Blonde – Maestri dell’arte del biondo, in tutta Italia, per dare voce all’arte, per dar risalto al territorio calabrese che sarà la Capitale della Bellezza dei capelli Biondi”

Sogni che si avverano, sogni di un imprenditore in grado di distrarre un’intera Città, un’intera Regione con la Bellezza e siamo sicuri che questo amore per la Bellezza, con personaggi come Lui possano essere esportate in tutto il mondo. La Calabria ancora una volta mette in mostra i suoi talenti e noi da calabresi ne siamo orgogliosi.