Libertà sindacale garantita ai dirigenti di Polizia e Forze Armate: approvato emendamento Gentile

ROMA – «Con il mio subemendamento al decreto legge

Pubblica amministrazione, appena approvato, mettiamo

fine a un vuoto normativo che rischiava di comprimere

fortemente il diritto dei dirigenti delle Forze di polizia e

delle Forze armate di svolgere attività sindacale

all’interno delle grandi organizzazioni generaliste».

E’ quanto dichiara il deputato di Forza Italia On. Andrea

Gentile, componente della Prima Commissione Affari

Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni.

«Un intervento mirato – spiega meglio – per tutelare un

diritto fondamentale garantito dalla Costituzione: la

libertà sindacale».

«Con l’istituzione dell’Area Negoziale della Dirigenza

(D.Lgs. 95/2017), i permessi e i distacchi sindacali per i

dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate sono

stati ricondotti a una gestione separata».

Tuttavia, ai dirigenti attivi nelle organizzazioni

sindacali “generaliste” – ovvero le confederazioni

rappresentative di tutte le categorie del pubblico

impiego – veniva di fatto impedito di accedere al monte

ore riconosciuto a queste stesse organizzazioni, senza

disporre di un’alternativa sufficiente nell’ambito della

loro Area negoziale.

«Il risultato è che chi rappresenta migliaia di lavoratori,

pur avendo un incarico riconosciuto, si ritrovava senza

le agibilità minime per poterlo esercitare, un

controsenso che non poteva essere ignorato».

«Il subemendamento risolve il problema, consentendo

ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate

impegnati in attività sindacale presso le organizzazioni

generaliste di continuare ad attingere al monte ore a

loro assegnato, senza gravare sul limitato monte ore

previsto per le sole organizzazioni sindacali della

dirigenza», spiega ancora Gentile.

«È una scelta di equità e di responsabilità

istituzionale: garantire l’esercizio della libertà

sindacale anche ai dirigenti delle Forze di polizia e delle

Forze armate significa rafforzare il pluralismo, il dialogo

e il buon funzionamento di un settore fondamentale

della nostra Pubblica amministrazione», conclude

Gentile.