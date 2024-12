L’IC Erodoto di Corigliano Rossano partecipa al flashmob nazionale Turandot

In occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, l’Istituto Comprensivo Erodoto di Corigliano-Rossano ha accolto l’invito di Opera Education a celebrare la musica del compositore toscano intonando le immortali note dell’opera Turandot nelle piazze e nelle aule di tutta Italia.

Il 29 novembre 1924, infatti, scompariva quello che da molti viene considerato l’ultimo grande compositore della tradizione operistica italiana: 100 anni dopo Opera Education, con il patrocinio dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, ha invitato le classi di tutta Italia a riunirsi per cantare Turandot in un grande coro diffuso e oggi, venerdì 29 novembre 2024, l’IC Erodoto ha preso parte all’evento nazionale, intonando i cori tratti dalla Turandot: “Là sui monti dell’est”; “Ai tuoi piedi ci prostriam”; “O sole, vita, eternità”.

Una mobilitazione che ha visto partecipare la scuola Primaria “Amerise” e “Ariosto” e la Secondaria di Primo Grado.

Gli alunni si sono ritrovati in Piazza Salotto per intonare i celebri brani della Turandot. Per l’occasione i bambini hanno avuto modo di interpretare i personaggi principali dell’opera.

La Dirigente Scolastica Susanna Capalbo ha dichiarato che «La manifestazione rientra nel piano delle attività che l’Istituto ha programmato anche attraverso la collaborazione con Opera Lab che ha visto i bambini cimentarsi con il mondo dell’opera lirica attraverso l’interpretazione di opere come “La Bohème” nella ferma convinzione che la conoscenza del nostro patrimonio musicale e artistico rappresenti un’opportunità di crescita importante e significativa».