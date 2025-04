Lido Comunale “Genoese Zerbi”, la Giunta approva la delibera per l’affidamento dei servizi balneari 2025 a cooperative di tipo B

La Giunta comunale ha approvato, con la delibera n. 72 del 4 aprile 2025, gli atti d’indirizzo rispetto al Settore “Sviluppo Economico Cultura Turismo” per procedere all’affidamento della concessione a terzi del servizio di gestione dei servizi di balneazione del Lido Comunale “Genoese Zerbi”, limitatamente alle n. 92 cabine, per la stagione balneare 2025.

Situato nella suggestiva Rada dei Giunchi, nella parte nord del centro storico, il Lido Comunale “Genoese Zerbi” rappresenta da decenni uno dei punti di riferimento identitari per la balneazione cittadina.

Dopo una prima fase di riqualificazione già avviata nel 2024 con i fondi POC Metro 2014/2020, la struttura continua a essere oggetto di interventi di valorizzazione promossi dal Comune di Reggio Calabria in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La delibera prevede che la gestione delle 92 cabine del Lido sia affidata, per l’estate 2025, a cooperative sociali di tipo B; nel rispetto dell’articolo 61 del D.Lgs. 36/2023.

Tale norma consente alle pubbliche amministrazioni di riservare l’esecuzione di servizi a operatori che impiegano almeno il 30% di personale con disabilità o in condizioni di svantaggio, promuovendo così l’integrazione sociale e lavorativa.

I servizi che saranno oggetto di affidamento comprendono l’assegnazione delle cabine; il salvataggio, l’assistenza e il controllo dei bagnanti; il controllo degli ingressi e l’assistenza agli utenti; la presenza di personale medico o infermieristico per il primo soccorso; la pulizia, la custodia e la vigilanza delle aree della struttura balneare assegnata.

La sostenibilità economica dell’intervento sarà garantita attraverso diverse fonti di entrata, quali il ticket giornaliero d’ingresso; la gestione di uno o due chioschi (dimensioni 3×3 metri) per la somministrazione di alimenti e bevande; il noleggio di ombrelloni, sdraio, canoe e pedalò; l’attivazione di servizi aggiuntivi per l’utenza come corsi di fitness in spiaggia e animazione per bambini.

Viene inoltre consentita l’organizzazione di attività di intrattenimento serale, come il piano bar, con somministrazione di cibo e bevande anche oltre l’orario di chiusura del lido, fissato alle 19:30; sono tuttavia escluse le attività di pubblico spettacolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La delibera stabilisce anche le tariffe massime applicabili per i servizi offerti. Il costo dell’ingresso giornaliero sarà pari a 2,00 euro nei mesi di giugno, settembre e ottobre, e a 3,00 euro nei mesi di luglio e agosto; il prezzo per la cabina (massimo 6 persone) sarà di 200,00 euro al mese per giugno e settembre, 250,00 euro al mese per luglio e agosto, e 100,00 euro al mese per ottobre; il noleggio di un ombrellone con una sdraio costerà 6,00 euro al giorno nei mesi di giugno e ottobre, 8,00 euro a settembre, e 10,00 euro nei mesi centrali estivi; ogni sdraio aggiuntiva (fino a un massimo di tre per ombrellone) avrà un costo di 2,00 euro al giorno, indipendentemente dal mese.

Il Comune, attraverso i propri settori competenti, curerà la manutenzione delle cabine e dei servizi igienici; la pulizia dell’arenile; l’interdizione delle aree non fruibili in sicurezza; la manutenzione del verde pubblico; l’attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti; e la vigilanza dell’intera area da parte della Polizia Municipale.

Il provvedimento, pienamente coerente con il Documento Unico di Programmazione 2025/2027, rappresenta un nuovo e concreto passo verso la valorizzazione del litorale cittadino, con un modello gestionale improntato all’inclusione sociale.