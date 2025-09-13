CosenzaPolitica

L’impegno di Italia Viva per la squadra di Casa Riformista della circoscrizione Centro 

Tre forti candidati, e due sono donne, di Italia Viva in competizione per la lista Casa Riformista nella circoscrizione Centro che comprende tutti i comuni nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
Si tratta di Emanuela Capalbo, Serena Del Negro e Giuseppe Condello, segretario provinciale di Vibo Valentia, che hanno scelto di concorrere al cambiamento della Calabria al fianco di Pasquale Tridico , candidato presidente alle elezioni del 5/6 ottobre. 
Filomena Greco che ha fortemente voluto e promosso Casa Riformista ringrazia i tre candidati e chiede al partito che guida a livello regionale, di sostenere la squadra per il lavoro che sta svolgendo e l’impegno profuso a sostegno delle proposte riformatrici per la Regione.
Ringraziamenti che Greco estende ai segretari provinciali di Catanzaro, Antonio Talarico e Ugo Pugliese di Crotone. 
“Sono davvero orgogliosa, da segreteria regionale di Italia Viva e da capolista di Casa Riformista nella circoscrizione Nord, della passione  e della qualità del lavoro della squadra di Italia Viva nella circoscrizione Centro. Adesso bisogna correre e non lasciare alcunché di intentato.
Cambiare la Calabria si può dando più forza alla componente riformista dello schieramento di centro-sinistra.
Italia viva c’è e si spenderà fino all’ultima risorsa per ottenere un ottimo risultato. Mettiamoci il cuore”.
