L’importanza di una DOP per il Bergamotto di Reggio Calabria

Il bergamotto è uno dei prodotti più iconici della regione Calabria, noto soprattutto per il suo prezioso olio essenziale, che ha già ottenuto il riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta). Tuttavia, il comparto bergamotticolo calabrese potrebbe beneficiare enormemente dall’ottenimento di una DOP anche per il frutto fresco, per rafforzare l’economia locale, valorizzare il lavoro dei produttori e per immettere sui mercati un prodotto di alta qualità, che sia al tempo stesso tracciabile.

Ottenere una DOP per il frutto fresco contribuirebbe a proteggere e promuovere ancor di più questo prodotto unico, assicurandone l’autenticità e la qualità. La DOP garantisce, infatti, che il frutto sia coltivato, raccolto e trasformato secondo standard regolamentati da un disciplinare di produzione, che contribuiscono a preservare le tradizioni e le pratiche colturali tipiche dell’areale di produzione.

Per i produttori, la DOP rappresenta un sigillo di qualità che può giustificare un prezzo di mercato superiore, migliorando la redditività delle coltivazioni. I piccoli produttori, in particolare, potrebbero vedere nel tempo un notevole miglioramento delle loro condizioni economiche, grazie a un maggior riconoscimento, al rafforzamento della loro forza contrattuale e ad una domanda sempre crescente.

La DOP, infatti, funge da “protezione” contro la concorrenza sleale e la contraffazione, assicurando che solo i prodotti autentici possano fregiarsi di questa certificazione. Questo non solo tutela i produttori, ma favorisce anche pratiche agricole sostenibili e rispettose dell’ambiente.

A livello regionale, l’ottenimento della DOP per il Bergamotto di Reggio Calabria fungerebbe da leva per lo sviluppo socioeconomico del territorio, perché garantirebbe una vera tutela della filiera calabrese. Anche grazie a questo ulteriore traguardo, la Calabria potrebbe beneficiare di un incremento del turismo enogastronomico, attratto dalla notorietà e dalla salubrità dei suoi prodotti tipici. Questo, a sua volta, potrebbe stimolare investimenti in infrastrutture e servizi, migliorando complessivamente la qualità della vita all’interno delle comunità locali.

La DOP economy si riferisce, infatti, proprio all’insieme dei benefici economici derivanti dai prodotti che ottengono la Denominazione di Origine Protetta. In Italia, questa economia è in grado di apportare un grande valore aggiunto, soprattutto nell’ambito dell’occupazione, delle esportazioni e della valorizzazione delle aree rurali.

La DOP non è solo un marchio, ma un vero e proprio strumento di sviluppo territoriale in grado di incentivare la coesione sociale, preservare le tradizioni e favorire la tutela biodiversità, poiché i produttori sono spinti a mantenere pratiche agricole controllate e sostenibili.

Ottenere una DOP per il Bergamotto di Reggio Calabria, rappresenterebbe, insomma, un grande passo in avanti per il comparto bergamotticolo. I benefici economici, sociali e ambientali di tale riconoscimento sarebbero vasti, toccando ogni anello della catena produttiva e coinvolgendo positivamente l’intera regione. Investire nella qualità e nella protezione delle nostre eccellenze agricole significa investire sul futuro delle nostre comunità e sul valore del nostro patrimonio.