Linea ferroviaria danneggiata, Filomena Greco «Un atto doloso gravissimo che colpisce la Calabria e i cittadini. Piena fiducia nelle indagini»

«Il grave atto di danneggiamento che ha colpito la rete ferroviaria calabrese, con il taglio dei cavi sulla linea Tirrenica e su quella Jonica, rappresenta un episodio di inaudita gravità che ferisce profondamente la nostra comunità».

Lo dichiara in la consigliera regionale di Casa Riformista – Italia Viva, Filomena Greco.

«Isolare la Calabria e bloccare la mobilità di migliaia di cittadini, pendolari e turisti nel pieno della stagione estiva è un gesto intollerabile, che va condannato con la massima fermezza e senza alcuna esitazione.

Dinanzi a episodi del genere non esistono bandiere politiche: la tutela delle nostre infrastrutture strategiche e del diritto alla mobilità deve vederci tutti uniti».

«Esprimo la mia totale fiducia nell’operato della Polizia Ferroviaria e delle autorità competenti, certa che verrà fatta piena luce sulle dinamiche e sulle responsabilità di questo intollerabile sabotaggio.

Un ringraziamento sincero va ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), che sono intervenuti con tempestività fin dalle prime ore dell’alba in condizioni complesse per ripristinare la circolazione e limitare i disagi ai passeggeri».