Lions Club Lamezia Terme: solidarietà e prevenzione al centro dei due eventi del 15 novembre

Dopo il passaggio della Campana del 23 settembre scorso, che ha visto l’avvocato Francesco Caglioti assumere la presidenza del Lions Club di Lamezia Terme, il sodalizio lametino inaugura il nuovo anno sociale con due importanti iniziative di solidarietà e salute, entrambe in programma sabato 15 novembre 2025.

La prima è la partecipazione alla Giornata nazionale della Colletta Alimentare, che vedrà impegnati il Lions Club Lamezia Terme, il Lions Club “Terra dei Feaci” e il Lions Club “Valle del Savuto” presso il supermercato Interspar di via Giorgio La Pira, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.

Chiunque potrà contribuire acquistando e donando prodotti alimentari che saranno successivamente distribuiti, tramite il Banco Alimentare, alle famiglie più bisognose del territorio. Un gesto semplice ma di grande valore, in linea con lo spirito di servizio e attenzione verso gli ultimi che da sempre contraddistingue i Lions.

Nella stessa giornata, dalle 9:00 alle 13:00, il Chiostro di San Domenico ospiterà l’iniziativa “Lions per la Vita – Screening e Benessere”, promossa dal Lions Club Lamezia Terme con il patrocinio del Distretto 108 Ya in occasione della Giornata Mondiale del Diabete.

L’evento, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, offrirà la possibilità di effettuare screening e consulenze mediche in diverse specializzazioni otorinolaringoiatria, ginecologia, neurochirurgia e urologia oltre a test della glicemia e controlli per la prevenzione del diabete.

“Queste due iniziative ha dichiarato il presidente Francesco Caglioti rappresentano pienamente lo spirito lionistico: essere al servizio della comunità, promuovendo valori di solidarietà, salute e partecipazione. Lamezia merita attenzione e impegno concreto, e il nostro Club vuole continuare a essere un punto di riferimento attivo per la città.”

Due appuntamenti, dunque, che uniscono bene comune, prevenzione e generosità, segnando l’inizio di un anno sociale del Lions Club Lamezia Terme all’insegna della vicinanza alle persone e del servizio alla comunità.