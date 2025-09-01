Lions Club Polistena Brutium “con il service Abbelliamo un angolo del nostro territorio, rifatto il lifting alla via Fortunato Seminara”

Il Lions Club Polistena “Brutium” ha completato la prima tappa del service “Abbelliamo un angolo del nostro territorio”, un’iniziativa volta a valorizzare e riqualificare spazi pubblici.

La prima tappa del progetto ha interessato l’area situata in via Fortunato Seminara, al confine tra i comuni di Cinquefrondi e Polistena.

Con il contributo volontario dei soci e l’adesione all’iniziativa di imprenditori locali come la ditta “Vivai Filippone” che, con dedizione e spirito di servizio, ha risposto positivamente all’iniziativa promossa e la ditta “Dieni” che si è occupata della messa a dimora delle insegne, la zona oggetto dell’intervento è stata migliorata con piante, alberi e fiori.

Tutto questo è stato reso possibile grazie all’azione sinergica tra i Lions e l’amministrazione Comunale di Cinquefrondi.

L’iniziativa non solo ha migliorato l’aspetto estetico del luogo, ma ha anche ribadito l’impegno del Club a favore dell’ambiente e del bene comune.

Il momento clou dell’evento è stato l’inaugurazione di tre targhe all’ingresso della città che identificano il Lions Club Polistena “Brutium” come parte attiva e propositiva del territorio.

L’installazione della targa simboleggia un messaggio di speranza e di collaborazione, rafforzando il legame tra l’associazione e le comunità locali.

“Questo service non è solo un atto di abbellimento, ma un segno concreto del nostro impegno per la comunità,” ha dichiarato il Presidente del Lions Club Polistena “Brutium” Cesare Laruffa.

“Vogliamo dimostrare che, con la buona volontà e la collaborazione, possiamo fare la differenza. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e che credono nel valore della nostra missione.”

“Mi auguro ha concluso Laruffa che che quest’area abbellita non sia solo uno spazio più gradevole da vedere, ma il luogo in cui le radici del nostro impegno si incontrano con la rinascita e la fioritura delle nostre comunità, e questa targa non sia solo un cartellone, ma fonte di ispirazione per tutti noi all’insegna dei valori di amicizia e solidarietà di cui siamo portatori”.

Presente con la fascia tricolore il Vicesindaco Rocco Furiglio accompagnato dagli assessori Roberta Manfrida e Giuseppe Luciano.

Furiglio non ha nascosto il suo entusiasmo per l’iniziativa di oggi, dichiarando che il comune è sempre aperto al contributo del mondo dell’associazionismo e di chi vuole concorrere alla crescita delle nostre comunità.

Abbiamo accolto con grande entusiasmo ha dichiarato Furiglio questo progetto dei Lions ed in modo sinergico abbiamo realizzato qualcosa di bello per questo territorio”.

“Siano aperti a continuare questa collaborazione- ha concluso il Vicesindaco- con progetti e opere di Servizio per il nostri cittadini”.

Si sono registrati anche gli interventi del sindaco di Scido e socio storico del Lions Club Polistena “Brutium” Giuseppe Zampogna che ha ribadito “ di essere orgoglioso di appartenere al lions club Polistena Brutium a dimostrazione del ruolo importante delle associazioni di servizio per il rilancio del nostro territorio, lo dobbiamo ai nostri giovani affinchè scelgano di contribuire attivamente a questo processo di crescita.

Zampogna ha anche dichiarato che “ il club continuerà il suo impegno per il miglioramento sociale e culturale del territorio, con ulteriori progetti che saranno annunciati nei prossimi mesi”.

Il service “Abbelliamo un angolo del nostro territorio” è solo l’inizio di un percorso che mira a rendere i nostri comuni dei luoghi sempre migliori in cui vivere”.

Anche un altro Sindaco, socio del club e già Presidente di Circoscrizione Lions, Ettore Tigani primo cittadino di Terranova Sappo Minulio, ha dato il suo contributo all’iniziativa di oggi, dichiarando come “il lavoro fatto dal club in oltre trent’anni di attività di servizio ha consentito di intervenire in svariati settori, dal verde pubblico, ai servizi sociali, alla sanità ecc.

All’insegna dei valori fondamentali del lionismo che sono quelli dell’amicizia e della solidarietà.

Presto tante novità ha dichiarato Tigani a partire dai service sulla Cardioprotezione che realizzeremo nel prossimo mese di settembre con tre città della piana che saranno Cardioprotette e defibrillate”

A conclusione del service anche il contributo della Presidente di Zona Lions Vittoria Vardè che si è detta “ felice e soddisfatta dell’attività di servizio svolta dal Club di Polistena dando segno tangibile del proprio impegno con l’inizativa di oggi”.

A termine dell’iniziativa svelamento delle tre targhe “ Territorio Sede Lions Club Polistena Brutium” collocate nello spartitraffico Oggetto dell’intervento di restyling.