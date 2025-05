Liquorificio 1864 al Roma Bar Show 2025, tradizione innovazione in due novità assolute

Ambasciatore del gusto calabrese nel mondo, l’azienda presenta le sue eccellenze storiche e due novità, Capobranco – Amaro Supremo, un amaro premium forte e deciso, e ITÀLI – Cronache di Terra e di Mare, un gin che racconta l’identità della Calabria tra note marine e montane.

Il fascino della tradizione e l’energia dell’innovazione si danno appuntamento al Roma Bar Show 2025. Protagonista allo Stand G03 – Primo Piano – Area G, il Liquorificio 1864 torna sulla scena con l’orgoglio di chi rappresenta da oltre un secolo e mezzo la Calabria nel mondo, sotto un motto che parla chiaro: “La Calabria Dentro”.

Con una storia che affonda le radici nel 1864, l’azienda è oggi ambasciatrice dell’eccellenza calabrese nel mondo dei distillati. Lo stand non sarà solo un punto d’incontro, ma un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso sapori autentici e storie di territorio.

Tra le eccellenze in degustazione ci sarà l’Amaro Silano, già pluripremiato con la medaglia d’oro al Concours Mondial de Bruxelles, accompagnato da classici come Anice e Sambuca Bosco e il profondo Nerò Liquirizia.

Protagoniste dell’edizione 2025 saranno due anteprime assolute, pensate per chi ama esplorare nuove sfumature nel mondo del gusto. Pensato per chi non ha paura di distinguersi, Capobranco è un amaro premium dal carattere audace.

Frutto di un blend raffinato di oltre 20 botaniche selezionate, colpisce al primo sorso con una personalità decisa e persistente.

Capobranco è l’amaro che rompe gli schemi, nato per chi rifiuta la monotonia e sceglie sentieri inesplorati, rivelando un gusto deciso e duraturo, capace di imporsi con carisma al primo sorso.

Guidato da un istinto naturale, autentico e fiero, è l’emblema di chi sa distinguersi e lasciare il segno. Non segue la corrente: la anticipa.

ITÀLI – Cronache di Terra e di Mare, più che un gin, è un racconto in bottiglia. Ispirato alla Calabria arcaica e alla prima civiltà italica che nel XIII secolo a.C. abitava queste terre, questo distillato omaggia la culla storica del nome “Italia”.

Al palato e all’olfatto si rivela un viaggio multisensoriale tra mare e montagna: dal ginepro fenicio dei litorali, al bergamotto e lavanda, fino alle gemme di pino che evocano i paesaggi silani.

Un gin autentico, profondo, identitario, con il fascino di cronache millenarie fra terre e mare racchiuse in un unico sorso.

Dopo oltre 160 anni di attività, il Liquorificio 1864 non si limita a celebrare il passato: guarda avanti con strategie ben definite.

Tra gli obiettivi principali c’è il rafforzamento della presenza dell’Amaro Silano a livello nazionale, puntando su canali selezionati come la ristorazione d’eccellenza e il retail di qualità.

Ma non solo: l’azienda vuole ridefinire il ruolo dell’amaro, spingendone l’utilizzo anche nella mixology, oltre il tradizionale fine pasto.

Le novità in casa Liquorificio 1864 sono pensate porprio in chiave premium Horeca, dedicate a operatori e bartender di locali di fascia alta, con proposte esclusive, eleganti e sorprendenti.

In occasione delle giornate di fiera l’azienda insieme al suo brand amabassador Andrea Bacilieri, bartender d’esperienza, proporrà una selezione di cocktail originali per mettere in luce la versatilità dei prodotti pensati per la miscelazione, offrendo così spunti creativi per arricchire le proprie drink list con combinazioni inedite e dal carattere distintivo.

Lo stand G03 03 – I Piano – zona G si trasformerà in un luogo di scoperta in cui la mixology si intreccerà con l’antica tradizione di macerazione di erbe, radici e botaniche dell’ultracentenario knowhow in un viaggio tra profumi, aromi e sapori autentici.

Un’occasione ideale per trovare nuove connessioni con professionisti del settore e allacciare nuovi interessanti rapporti con distributori che vogliano apprezzare le qualità dei prodotti e le loro caratteristiche identitarie.

Rafforzare il comparto Horeca è un nuovo obiettivo per l’azienda e nuove creazioni stanno maturando nell’opificio Calabrese.

L’oro conquistato a Bruxelles ha infatti aperto nuove strade all’estero, facilitando collaborazioni con operatori e produttori del territorio e consolidando l’identità calabrese dell’azienda.

Un cammino che ha recentemente ricevuto anche un riconoscimento ufficiale: l’ingresso nella prestigiosa Unione Imprese Centenarie Italiane (UICITALIA), continuando a scrivere la sua storia con passione e autenticità.