L’ispettorato del lavoro di Reggio Calabria comunica le giornate di chiusura nelle giornate festive

L’Ispettorato d’Area metropolitana di Reggio Calabria comunica che nei giorni:

24 e 31 dicembre 2025

2 e 5 gennaio 2026

i servizi dell’ispettore di turno e dell’Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) resteranno sospesi.

Nelle suddette giornate, l’Ufficio resterà regolarmente contattabile ai seguenti recapiti:

centralino: 0965/63151

e-mail: iam.reggiocalabria@ispettorato.gov.it

e-mail U.R.P.: iam.reggiocalabria.urp@ispettorato.gov.it

PEC: iam.reggiocalabria@pec.ispettorato.gov.it

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono cordiali saluti.