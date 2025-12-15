Reggio Calabria
L’ispettorato del lavoro di Reggio Calabria comunica le giornate di chiusura nelle giornate festive
L’Ispettorato d’Area metropolitana di Reggio Calabria comunica che nei giorni:
24 e 31 dicembre 2025
2 e 5 gennaio 2026
i servizi dell’ispettore di turno e dell’Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) resteranno sospesi.
Nelle suddette giornate, l’Ufficio resterà regolarmente contattabile ai seguenti recapiti:
centralino: 0965/63151
e-mail: iam.reggiocalabria@ispettorato.gov.it
e-mail U.R.P.: iam.reggiocalabria.urp@ispettorato.gov.it
PEC: iam.reggiocalabria@pec.ispettorato.gov.it
Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono cordiali saluti.