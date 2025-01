L’Istituto Alberghiero Turistico “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni protagonista al Sigep con Conpait e Città Metropolitana di Reggio Calabria

Anche una scuola dell’area metropolitana di Reggio Calabria protagonista, in questi giorni, al Sigep di Rimini.

Tra i grandi maestri della pasticceria italiana e supportati da Conpait e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, l’Istituto Professionale Alberghiero Turistico “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni ha ricevuto apprezzamenti e riconoscimenti.

La scuola calabrese ha partecipato al concorso di pasticceria dedicato alle scuole professionali. Un Memorial per i Maestri Luciano Pennati e Fulvio Scolari e della ideatrice Emilia Coccolo Chiriotti, con la direzione tecnica di Samuele Calzari. Da 34 anni, l’obiettivo del concorso è motivare i futuri professionisti pasticcieri, stimolando la loro creatività e puntando su tendenze di mercato, come è l’evoluzione del cioccolato nel settore della pasticceria, dando particolare rilievo a nuovi trend e all’estetica dei prodotti finiti.

Il concorso, organizzato da “Pasticceria Internazionale” e da Italian Exhibition Group, con la collaborazione di Conpait e Cast Alimenti, è stato rivolto alle Scuole Professionali italiane che hanno presentato una squadra, composta da 4 studenti con compiti paritari. Il Concorso ha previsto l’allestimento di una vetrina simulata di una pasticceria in tema pasquale contenente: un uovo di Pasqua decorato o non, un pezzo di soggettistica in cioccolato, da realizzare totalmente in loco, una tipologia di mignon a discrezione della scuola ed una tipologia di pralina.

Il risultato? Un quarto posto che ha fatto sorridere i partecipanti e compiaciuto docenti e maestri pasticceri. Oltre alla presentazione, ogni squadra ha realizzato un video, trasmesso nella Pastry Arena. La scuola reggina ha raccontato in pochi minuti i servizi dell’istituto, presentando anche i momenti salienti della preparazione dei dolci in concorso.

Ai vincitori Il Trofeo “Pasticceria Internazionale” ed ai ragazzi la medaglia ed i libri professionali Chiriotti Editori. “Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di promuovere l’attività di pasticceria tra i giovani studenti, stimolare la loro creatività e far loro conoscere più da vicino il mondo dell’artigianalita’”, ha sostenuto il presidente Conpait Angelo Musolino. “Tengo a ringraziare particolarmente la scuola di Villa San Giovanni che ha partecipato con impegno e dedizione.

Al tempo stesso è stata molto apprezzata la condivisione delle idee e dei progetti con la Città Metropolitana di Reggio Calabria che è stata al fianco dei ragazzi e della scuola del territorio senza risparmiarsi in incoraggiamenti e supporti”, la chiosa di Musolino. “Insieme, con obiettivi comuni, si cresce”. Soddisfatto anche il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che si è complimentato con gli studenti partecipanti al concorso.

“Siamo orgogliosi di poter esportare le competenze e l’entusiasmo dei nostri giovani ha dichiarato la sinergia con Conpait, avviata ormai da lungo tempo, sta determinando importanti frutti, non solo per la promozione delle nostre prelibatezze identitarie nei contesti internazionali più prestigiosi, ma anche in termini di coinvolgimento del territorio.

Ancora una volta centriamo l’obiettivo di raccontare il nostro territorio attraverso le sue eccellenze, in questo caso attraverso l’impegno dei nostri ragazzi, affiancati dai migliori professionisti del settore, che sono certo trarranno uno straordinario beneficio da questa esperienza.

L’augurio è che domani siano proprio loro i maestri pasticceri più titolati ed apprezzati al mondo, e che lo facciano valorizzando al meglio i prodotti più identitari del nostro territorio”.