L’Istituto Consolare Internazionale e l’Accademia delle Imprese Europea siglano protocollo d’intesa per collaborazione sinergetica nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese
In un contesto di crescente competitività globale, l’Istituto Consolare Internazionale (I.C.I.), ente esperto nella diplomazia economica e commerciale e nella promozione delle relazioni estere per le imprese, e l’Accademia delle Imprese Europea, associazione non profit specializzata in marketing territoriale e sviluppo locale, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a coordinare congiuntamente le attività internazionali delle aziende rispettivamente associate.
L’accordo mira a creare sinergie concrete per supportare le PMI italiane e europee nell’accesso ai mercati esteri, nella gestione di fondi europei e nella costruzione di reti di partnership durature.
Le iniziative prevedono programmi di formazione e “capacity building”, missioni commerciali e networking, supporto ai finanziamenti e ricerca, con attenzione particolare rivolta alle filiere produttive sostenibili e innovative.
“Questo protocollo rappresenta un passo fondamentale per rendere le nostre imprese più competitive a livello globale”, ha dichiarato Mauro Broda, Presidente dell’I.C.I.
“L’unione delle nostre competenze in diplomazia economica e commerciale permetterà di trasformare opportunità internazionali in risultati tangibili per l’economia italiana”.
Giuseppe Ariobazzani, Presidente dell’Accademia delle Imprese Europea, ha aggiunto: “In un momento di ripresa, è essenziale democratizzare l’accesso alle risorse UE.
Questo accordo con l’I.C.I. rafforzerà il nostro impegno per un ecosistema imprenditoriale, per incentivare la rete d’imprese orientate alla qualità, all’identità territoriale e all’export”.
L’attuazione del protocollo partirà immediatamente con workshop congiunti sia a livello nazionale che internazionale.