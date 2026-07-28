Litorale vibonese sotto controllo, la GdF sequestra occupazioni abusive del demanio

Nell’ambito del piano regionale di intensificazione dei servizi per il contrasto all’economia illegale durante la

stagione estiva, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Reparto Operativo

Aeronavale di Vibo Valentia, hanno eseguito un’articolata attività di controllo lungo il litorale del comune di

Ricadi, finalizzata alla tutela del demanio marittimo, al contrasto dell’abusivismo e alla verifica del rispetto della

normativa in materia di lavoro.

L’attività, frutto della sinergia tra la componente territoriale e quella aeronavale del Corpo, ha interessato diversi

stabilimenti balneari ubicati in località a elevata vocazione turistica, dove sono stati effettuati accertamenti

documentali e sopralluoghi per verificare la regolarità delle concessioni demaniali e delle occupazioni di suolo

pubblico.

Nel corso dei controlli sono state riscontrate, in due distinte attività economiche, occupazioni di aree appartenenti al demanio marittimo in assenza dei prescritti titoli concessori.

In particolare, presso una ditta individuale operante nel settore balneare sono stati sottoposti a sequestro

preventivo 18 ombrelloni e 38 lettini, installati su un’area demaniale di circa 143 metri quadrati, con contestuale

deferimento del titolare alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

In un secondo intervento sono stati invece sequestrati 29 ombrelloni e 57 lettini, collocati su un’ulteriore area demaniale di circa 243 metri quadrati, anch’essa occupata senza i prescritti titoli.

Anche in questo caso il legale rappresentante della società è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Successivamente, nel corso di ulteriori attività ispettive svolte in medesima località, i finanzieri hanno inoltre

effettuato verifiche presso una struttura ricettiva per accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro,

acquisendo la documentazione relativa al personale impiegato e avviando gli ulteriori approfondimenti del caso.

Complessivamente, l’attività ha portato al sequestro di 47 ombrelloni e 95 lettini, installati abusivamente su quasi

400 metri quadrati di demanio marittimo, restituendo alla collettività porzioni di litorale destinate alla libera

fruizione e contrastando forme di occupazione irregolare del patrimonio pubblico.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza, attraverso la piena sinergia tra la

componente territoriale e quella aeronavale del Corpo, nella tutela del demanio marittimo, della corretta

concorrenza tra gli operatori economici e della legalità sul territorio.

Si evidenzia che i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità delle

persone sottoposte a indagini potrà essere accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

L’Autorità Giudiziaria ha autorizzato la diffusione del presente comunicato.