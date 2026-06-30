Lo screening neonatale supera la Commissione: soddisfazione per Elisa Scutellà (M5S)

La Terza Commissione “Sanità e attività sociali e formative” del Consiglio regionale della Calabria ha approvato la risoluzione presentata dalla Capogruppo M5S Elisa Scutellà, insieme ai consiglieri Angelo Brutto e Filomena Greco, dedicata al potenziamento dello Screening Neonatale Esteso e all’avvio dello screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale (SMA).

«È un risultato importante per la Calabria» ha dichiarato Scutellà. «Garantire diagnosi precoci significa dare ai neonati e alle loro famiglie opportunità che finora non erano pienamente assicurate. Sono soddisfatta del lavoro svolto e dell’approvazione della Commissione».

Durante la seduta è stato annunciato che verrà avviato un tavolo tecnico regionale multidisciplinare, incaricato di definire gli aspetti operativi e organizzativi del nuovo percorso.

La Capogruppo M5S ha espresso un ringraziamento istituzionale al Presidente della Commissione, consigliere regionale Angelo Brutto, per «la disponibilità e la collaborazione che hanno consentito di portare avanti un lavoro condiviso e utile alla comunità».

In diverse regioni italiane tra cui Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna lo screening neonatale è già stato ampliato con progetti pilota e percorsi strutturati, mentre la Calabria registra ancora una copertura non uniforme tra i punti nascita.

L’approvazione della risoluzione punta a colmare questo divario e a rafforzare la rete di prevenzione neonatale, con l’obiettivo di garantire maggiore qualità e omogeneità dei servizi offerti ai nuovi nati.