Lo stilista Elio Guido si prepara a sfilare nell’alta moda di Roma

Il 24 ottobre 2024, sotto i riflettori di uno degli eventi più attesi dell’alta moda sposa, il giovane stilista calabrese Elio Guido sarà tra i protagonisti della XVII edizione del “Roma Fashion White”.

Riconosciuto per il suo straordinario estro creativo, Elio si è fatto strada da autodidatta, seguendo un percorso formativo non convenzionale fatto di instancabile ricerca e audace sperimentazione.

Le sue creazioni, sofisticate e rivoluzionarie, hanno già conquistato il panorama della moda sposa. Nella maestosa navata della Chiesa di San Paolo Entro Le Mura, in via Nazionale, presenterà alcune delle sue creazioni più iconiche della collezione “Diva”.

Ideato dal noto fashion producer Antonio Falanga e organizzato dalla brand manager Grazia Marino, l’evento, prodotto da Spazio Margutta, con il patrocinio di Roma Capitale, si distingue per il suo carattere esclusivo e l’unicità della location, riconosciuta come monumento nazionale. Qui, creatività e tradizione sartoriale si fondono in un fashion show che celebra il meglio dell’artigianato italiano.

La partecipazione di Elio Guido al “Roma Fashion White” rappresenta una tappa cruciale nella sua ascesa nel mondo dell’alta moda. A soli 23 anni, lo stilista ha già catturato l’attenzione del settore grazie alla sua abilità nel reinterpretare il concetto di sposa moderna.

Con la sua capacità unica di combinare tradizione sartoriale e innovazione, raffinatezza, lusso e audacia, lo stilista calabrese si prepara a stupire il pubblico con il suo stile inconfondibile.

La collezione “Diva” rappresenta un omaggio all’eleganza senza tempo e alle grandi icone femminili del cinema italiano, come Sophia Loren, ma si ispira anche a figure eclettiche come Raffaella Carrà. Elio Guido reinterpreta il concetto di “diva” attraverso un linguaggio contemporaneo, con richiami al divismo dannunziano e alle influenze dell’haute couture internazionale.

Ogni creazione è realizzata a mano nel suo atelier di Cosenza. Tessuti preziosi come seta, pizzi, organza e tulle, arricchiti da perle e cristalli, danno vita a creazioni che raccontano una storia di passione e dedizione. Con un occhio attento alle tendenze, i suoi capi sono pensati per donne che amano l’esclusività, distinguendosi per eleganza e originalità.

La sua mission? Creare abiti che siano vere e proprie opere d’arte, in grado di valorizzare ogni sposa nel giorno delle nozze, trasformando ogni dettaglio in un’esperienza di stile indimenticabile. Gli abiti spaziano da modelli fiabeschi con volant e scialli in lurex intarsiati a mano a capi più strutturati come gli abiti gilet.

Questa varietà di stili riflette la versatilità del designer, che non ha paura di osare con capi non convenzionali, consentendo alle spose di scegliere combinazioni uniche in grado di esaltare la propria figura e di esprimere la propria personalità.

«Ogni abito racconta una storia, ed è pensato per far vivere un sogno», afferma Elio Guido. Con la collezione Diva, lo stilista si propone di ridefinire l’immagine della sposa moderna: una donna forte, sicura di sé e pronta a rompere gli schemi, senza rinunciare alla tradizione.

In un mondo dove la bellezza e l’eleganza si intrecciano, il messaggio di Elio Guido è chiaro: ogni donna merita di brillare come una vera diva nel giorno del matrimonio. La sfilata dello stilista cosentino alla XVII edizione del “Roma Fashion White” promette di essere un evento indimenticabile.

I presenti saranno rapiti da una magia che trascende il tempo, dove ogni abito è un’opera d’arte e ogni sposa diventa la vera protagonista di un sogno che si avvera.