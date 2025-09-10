Lo stretto che Balla con le danze popolari del Centro Sud Italia riparte per il quattordicesimo anno consecutivo 

La stazione FS di RC S Caterina icona della Calabria e non solo per le molteplici attività Culturali e Sociali , dopo il successo dello scorso sabato per la diciottesima edizione del Premio Simpatia della Calabria, riparte con le attività.

Infatti il 18 settembre alle ore 20,00 la sala Museo FS Pietro Germi della stazione di RC S Caterina, aprirà le danze con il Raduno Presentazione del quattordicesimo anno delle danze tradizionali del centro Sud Italia ,diretto dalla Maestra Agata Scopeliiti.

Notissima a livello Nazionale per la su grande capacità professionale nell’insegnamento dei movimenti del corpo e per la grande capacità didattiche , ricordiamo che la Maestra Agata tiene molti stage in Italia e fa’ parte di un gruppo importante: Sud in ballo , laboratorio di grandi professioniste che conoscono e portano avanti le tradizioni delle danze popolari del Centro Sud Italia.

L’appuntamento di presentazione di giovedì 18 settembre è libero ed aperto a tutti , il corso laboratorio ha un duplice motivo insegnare le nostre danze tra Tarantella Pizzica, Tammurriata e le altre affascinanti danze come la tarantella di Montemaramo, il saltarello laziale, i balli Siciliani ecc.

L’altro importante motivo degli appuntamenti settimanali, creare gruppo attraverso l’aggregazione per stare bene insieme e per godersi un paio di ore di distensione psico-fisico.