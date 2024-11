Lo stretto che balla in festa giovedì 21 novembre per il quattordicesimo delle tarantelle del Sud

Giovedì 21 novembre alle ore 19,30 in occasione della ripresa del laboratorio dello Stretto che Balla, diretto dalla Maestra Agata Scopelliti, accoglierà l’apertura a nuovi iscritti per la stagione in corso 2024/2025.

Vecchi e nuovi iscritti, festeggeranno il quattordicesimo anno di danze tradizionali del nostro meraviglioso Sud con una lunga serata dedicata tra Sunu a Ballu , Pizzica e Tammurriata.

Ricordiamo che dal bellissimo spazio di Incontriamoci Sempre, nella stazione FS di RC S Caterina, in questi lunghi anni sono transitati circa 1500 persone, molti hanno imparato a muovere i primi passi delle danze della nostra tradizione e, soprattutto hanno appreso con stage dedicati che solo e sempre incontriamoci sempre ha sapientemente organizzato ,grazie alla grande professionalità di due grandi professionalità come Giovanna Scarfo’ ed Agata Scopelliti, imbattibili per la grande preparazione e conoscenza del movimento della danza popolare del nostro meraviglioso Sud.

Appuntamento a giovedì 21 novembre alle ore 19,30 per una festa collettiva ed inclusiva .