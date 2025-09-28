L’Oasi Solidale chiede respiro: troppa generosità, troppo poco spazio

di Nicoletta Toselli

C’è un limite anche alla generosità, non nel cuore ma negli spazi. L’Oasi Solidale di Marcellina, travolta dall’affetto di centinaia di persone che in questi mesi hanno portato scatoloni, vestiti e oggetti da donare, oggi si trova a dover dire un doloroso “basta”. Almeno fino a metà ottobre non sarà possibile consegnare altra merce: i locali sono pieni fino al soffitto, e per ricavare un piccolo passaggio tra gli scaffali le volontarie hanno dovuto compiere una vera impresa.

“Non è scortesia – spiega la coordinatrice Francesca Lagatta – è che davvero non ci entriamo più”. Un messaggio fermo, quasi sofferto, nato dal desiderio di continuare a garantire dignità e ordine a chi entra in questa piccola oasi di solidarietà.

Dietro la richiesta c’è anche un altro tema, spesso sottovalutato: donare non significa disfarsi delle proprie cose vecchie. Non significa scaricare sacchi di stracci ammuffiti, biancheria sporca o oggetti rotti e arrugginiti. “Prima di darci qualcosa – ricorda Lagatta – chiedetevi sempre se lo usereste anche per i vostri figli. Se la risposta è no, non ci serve. Degli scarti altrui non ha bisogno nessuno”.

L’Oasi non è una discarica, né un servizio di sgombero cantine. È un luogo dove chi ha di più condivide con chi ha meno, in un equilibrio delicato fatto di dignità, rispetto e cura. E proprio perché tutto qui è volontario, senza fondi né mezzi a disposizione, non è possibile ritirare la merce a domicilio o consegnarla porta a porta, se non in casi eccezionali.