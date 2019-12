Locri: altro weekend di spettacoli al “Locri on Ice” con una gradita sorpresa per il 18 dicembre

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

E’ ancora Locri on Ice, in attesa che la manifestazione entri nel vivo con le attività quotidiane. In questo fine settimana sono previste numerose iniziative dal venerdì alla domenica, sia per grandi che per piccini.

Si parte già da questa sera con un dj set serale promosso dai locali presenti all’interno dell’area coperta di Piazza dei Martiri.

Sabato 14 doppio appuntamento: alle ore 18 il “Laboratorio Masterchef” per i bambini all’interno dell’area Baby; a partire dalle ore 22:30 il live degli “Eighty Way” con le loro sonorità rock e pop degli anni ’80, pronti a scaldare il pubblico in piazza, in attesa del consueto djset successivo.

Domenica 15 dalle ore 17:00 altro importante evento per i bambini: arriva la slitta di Babbo Natale, con tante sorprese e divertimento.

L’Assessore Fontana esprime tutta la propria soddisfazione già dal primo weekend per gli ottimi risultati ottenuti in termini di presenze, in attesa di far scoprire le ultime novità coreografiche effettuate in questi giorni sotto al tendone.

Lo stesso intende ringraziare nuovamente l’Amministrazione Comunale per il concreto supporto che sta dando in tutte le componenti, nonché la consigliera Domenica Bumbaca che si sta tanto spendendo per tutte le attività riguardante la sezione “Baby”.

Infine, un appuntamento in prospettiva: mercoledì 18 dicembre, sul palco di Locri on Ice sarà presente l’attore Antonio Tallura che dalle ore 19:30 porterà in scena lo spettacolo “L’Ostinato. Tommaso Campanella”. Attività culturale assolutamente da non perdere.