Reggio Calabria

Locri on Ice continua ad animare la città: arriva “Locri on Ice School”, “sweet” e “rioni”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio16 Dicembre 2025
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Locri On Ice 2025

“Locri on Ice” entra nel vivo delle feste trasformando l’intera città in un magico villaggio natalizio fino al 6 gennaio 2026.

La dodicesima edizione, organizzata dal Comune di Locri e patrocinata da Calabria Straordinaria, offre un ricco cartellone di attività, spettacoli e tradizioni.

L’evento è iniziato con la festa patronale e le processioni religiose, quindi l’accensione dell’albero di luci “Incanto” e l’animazione musicale dell’Accademia Senocrito. Il concerto di Mister Muscolo & i suoi estrogeni ha concluso questo primo momento festoso, e poi le serate di musica popolare con Kardhja e spettacoli dedicati ai bambini e alle scuole.

Un momento fantastico è stato riservato a “Le Marionette di Natale,” realizzato da Angelo Gallo e dal Teatro della Libellula.

La magia delle marionette ha catturato l’attenzione di grandi e piccoli, offrendo un viaggio poetico tra pupazzi e marionette che hanno narrato il Natale con emozione, divertimento e bellezza. Piccoli alunni giunti a “Locri on Ice” grazie allo spettacolo “Fabulando” con Mary e Cati che hanno incantato i più piccoli con “Gli elfi e il calzolaio”.

Grande attesa per la magica bottega di Babbo Natale tutta da ammirare nella villa comunale tra luminarie e giochi di luce che aprirà le porte il 19 dicembre.

Nei prossimi giorni, si svolgeranno eventi imperdibili come “Locri on Ice Sweet” previsto per il 20 e 21 dicembre, dedicato all’eccellenza dei dolci artigianali del territorio; l’atteso “Locri on Ice Rioni” il 22 e 23 dicembre; mentre il 27 e 28 dicembre è la volta de “Il percorso del gusto”, che porterà eccellenze gastronomiche, musica e intrattenimento per tutti.

Il cartellone degli eventi prevede anche il coinvolgente “Circo Ramingo”, il “Presepe di Ghiaccio,” con il Maestro Luca Mazzotta, campione italiano e vicecampione del Mondo di scultura su ghiaccio e a seguire il concerto dei Trio Italico; poi le serate di danza,  cabaret con Uccio De Santis e i Gemelli di Guidonia, concerti dal vivo di artisti noti come Joe Mariani & The Blues Brothers e Karima.

In attesa sempre del Gran Veglione di Fine Anno, con grande isola pedonale e tante altre sorprese.

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