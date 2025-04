Locri: precetto pasquale e giubileo delle Forze Armate, delle forze di Polizia e di sicurezza

Questo pomeriggio, presso la Cattedrale di Santa Maria del Mastro a Locri, ha avuto luogo la celebrazione del “Precetto Pasquale Interforze” e del “Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza” alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio. L’evento, promosso da Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi Locri-Gerace, Mons. Francesco Oliva, in collaborazione con il Gruppo Carabinieri di Locri, rappresenta un significativo ed importante momento di raccoglimento spirituale e di rinnovata coesione per gli uomini e le donne in uniforme impegnati quotidianamente al servizio dello Stato e del cittadino.

La celebrazione del Precetto Pasquale costituisce, infatti, un’occasione per riflettere sul significato profondo della Pasqua e per riaffermare i valori di solidarietà, vicinanza, servizio e fedeltà che accomunano ed uniscono il mondo militare e quello civile. In concomitanza, poi, dell’Anno Giubilare, la celebrazione della liturgia ha assunto un significato ancora più solenne, in quanto tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di attraversare simbolicamente la “Porta della Misericordia”, vivendo un momento di grazia e riconciliazione dello spirito di comunione ecclesiale.

L’evento ha visto la partecipazione dei primi cittadini della “Locride”, di rappresentanze dell’Arma dei Carabinieri, della Marina Militare, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei vari comandi di Polizia Municipale e della Croce Rossa Italiana, nonché di cittadini che hanno inteso manifestare, con la loro partecipazione, la concreta vicinanza a chi ogni giorno garantisce sicurezza e tranquillità. L’iniziativa si inserisce nel solco delle tradizioni che vedono le Forze Armate e di Polizia non solo come presidio di sicurezza, ma anche, con il loro impegno discreto ma costante, come comunità portatrici di valori morali e spirituali.