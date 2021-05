“lode al genio femminile” alla Scrittrice Palmese Patrizia Pipino al Premio “Universum del Patrimonio Femminile “

Condividi

Si è svolta sabato 8 Maggio a Milano presso il Conservatorio Giuseppe Verdi ,sala Puccini, la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale ed Internazionale “Universum del Patrimonio Femminile”.

Il Premio organizzato dalla Dottoressa Ileana Tudor, oncoematologa e scrittrice e col Patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Como e dell’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata ha premiato varie donne con l’intenzione di valorizzare lo storico ruolo delle donne che si sono distinte per particolari meriti, in ogni campo, della nostra società.

Tra i nomi delle premiate troviamo la scrittrice Palmese Patrizia Pipino premiata col titolo di “Lode al genio femminile” Con la seguente Motivazione: Vita semplice ma coraggiosa, testimoniata da un libro che ha ricevuto tanti premi letterari intitolato “La mia vita oltre il Cancro”.

Scritto per raccontare la sua storia, quasi come una terapia per elaborare i dolori fisici e morali affrontati con fede grande e forza d’animo non comune.

La scrittrice ha sottolineato, come ancora una volta ,il ricevere un Premio per il suo lavoro “La mia vita oltre il cancro” sia per lei un orgoglio e un andare ancora “oltre” la malattia ,il dolore e la tristezza. Ha chiamato questi momenti di vittoria personale come “rovescio della medaglia “. Auguriamo a Patrizia anche noi un “Oltre” sempre più radioso.