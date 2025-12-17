L’OFI di Cosenza al lavoro sull’etica professionale

Si è svolto nella mattinata di venerdì 12 dicembre 2025, presso il Centro Direzionale di Napoli, l’ultimo dei Focus Group dedicati al percorso di revisione del Codice Deontologico dei Fisioterapisti, un appuntamento decisivo che segna l’avvio della fase conclusiva verso la stesura del nuovo testo.

All’incontro ha partecipato anche l’Ordine dei Fisioterapisti di Cosenza, rappresentato dal presidente Giuseppe Celestino e dal segretario Cristina Fabbricatore, confermando l’impegno dell’Ordine nel contribuire attivamente a un processo che riguarda l’identità, la responsabilità e il futuro della professione.

Il Focus Group ha rappresentato una tappa fondamentale del percorso avviato dal Comitato Redigente, che in questi mesi ha lavorato insieme ai rappresentanti degli Ordini territoriali per raccogliere osservazioni, esperienze professionali e proposte operative.

La giornata di lavoro si è articolata in sessioni plenarie di confronto, lavori in sottogruppi e rotazioni tematiche, con l’obiettivo di approfondire quattro aree chiave del futuro Codice. Diritti fondamentali della persona, principi dell’esercizio professionale, rapporti professionali e poi Etica, sanzioni e aggiornamento.

Grazie al contributo dei partecipanti è stato possibile individuare criticità dell’attuale Codice, suggerire integrazioni e proporre nuovi principi in linea con l’evoluzione della professione, delle competenze e del contesto sanitario.

Tutto il materiale emerso confluirà ora nella sintesi finale, che guiderà la redazione del nuovo Codice Deontologico, la cui versione aggiornata sarà condivisa nei prossimi mesi.

All’incontro hanno preso parte gli Ordini provinciali e regionali di tutta Italia tra cui l’Ordine dei Fisioterapisti Cosenza, con il presidente Celestino e il segretario Fabbricatore. Una presenza che testimonia la volontà del sistema ordinistico di lavorare in modo coeso e partecipato.

Il presidente dell’OFI di Cosenza, Giuseppe Celestino, insieme al segretario Cristina Fabbricatore, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto e per il clima costruttivo del confronto: «Partecipare a questo ultimo Focus Group è stato un momento di grande responsabilità e orgoglio.

La revisione del Codice Deontologico rappresenta un passaggio storico per la nostra professione: significa definire con chiarezza chi siamo, quali valori ci guidano e quale ruolo vogliamo avere nel sistema sanitario.

Come Ordine di Cosenza abbiamo portato contributi concreti, frutto dell’esperienza quotidiana dei nostri iscritti. È fondamentale che il nuovo Codice sia moderno, inclusivo e capace di tutelare sia i professionisti sia i cittadini», ha dichiarato Celestino.

Con la conclusione dei Focus Group, il percorso entra ora nella fase di elaborazione della sintesi conclusiva, che costituirà la base per la stesura del nuovo Codice Deontologico dei Fisioterapisti.

Un documento atteso, che dovrà rispecchiare l’evoluzione della professione, rafforzare la tutela dei diritti della persona e definire con chiarezza i principi etici e professionali che guideranno i fisioterapisti italiani negli anni a venire.