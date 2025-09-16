L’Olio di Calabria IGP incanta Diamante: omaggio speciale alla madrina Manuela Arcuri

Nel cuore pulsante della 33ª edizione del Festival del Peperoncino di Diamante, tra profumi intensi e sapori piccanti, ha brillato un’eccellenza calabrese che racconta il territorio con eleganza e autenticità: l’Olio di Calabria IGP, protagonista grazie alla presenza del Consorzio di Tutela, guidato dal presidente Massimino Magliocchi.

Il Festival, che dal 10 al 14 settembre ha trasformato Diamante nella capitale mondiale del gusto e della convivialità, ha visto il Consorzio Olio di Calabria IGP portare in scena il suo prodotto simbolo: un olio extravergine di altissima qualità, frutto di una filiera certificata e di una tradizione millenaria.

Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio la donazione di una bottiglia artigianale, realizzata appositamente per l’evento, alla madrina del Festival, Manuela Arcuri.

La bottiglia, curata nei minimi dettagli e impreziosita da elementi artistici ispirati alla cultura calabrese, è stata consegnata come gesto di benvenuto e riconoscimento.

Un simbolo di bellezza e autenticità, proprio come la madrina dell’evento, che ha ricevuto l’omaggio con entusiasmo e gratitudine.

“Abbiamo voluto celebrare la Calabria con un gesto che unisce eleganza e tradizione,” ha dichiarato Magliocchi. “Manuela Arcuri rappresenta il fascino e la forza del nostro Sud, e questa bottiglia è stato il nostro modo di dirle grazie per essere qui.”

La presenza del Consorzio ha arricchito il programma del Festival, offrendo degustazioni, incontri divulgativi e momenti di confronto sul valore dell’olio calabrese nel panorama gastronomico nazionale.

L’iniziativa ha sottolineato l’importanza di fare rete tra produttori, istituzioni e manifestazioni culturali per promuovere il territorio in modo integrato.

Il connubio tra olio e peperoncino ha dimostrato ancora una volta quanto la Calabria sia una terra capace di emozionare, nutrire e raccontarsi attraverso i suoi prodotti.

E Diamante, con il suo Festival, si conferma palcoscenico ideale per celebrare queste eccellenze.

Iniziativa finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/2020 Misura 3 – Intervento 3.2.1.