L’olio di oliva esportato dalla Tunisia minaccia la produzione e la vendita di olio extra vergine locale – INTERVISTA

Gioia Tauro (RC): 17 novembre 2025 – L’alta qualità rischia di non essere riconosciuta come tale, minacciata dalle esportazioni estere, destinate ad aumentare sul mercato in vista delle sempre più crescenti vendite.

Un mercato che non mira più alla qualità, a discapito dei produttori che si trovano a dover lavorare per gli ingrossasti, oltre che ad esser messi a dura prova dai costi eccessivi che richiede la produzione.

L’olio importato dalla Tunisia invade il mercato per il suo costo irrisorio, superando cosi le vendite di olio extra vergine d’oliva locale.

Una minaccia per gli uliveti, i terreni e le aziende, a conferma della crisi che sta attraversando il settore agricolo, crisi che se non sanata comporterà una chiusura delle medie e piccole imprese agricole.

Ad essere minacciata anche la produzione del pregiatissimo della Piana di Gioia Taura, eccellenza di Calabria, nato dalla lavorazione dell’Ottobratica, una tra le principali varietà di piante d’ulivo tipiche della zona.

Ai nostri microfoni il giovane imprenditore Vincenzo Gullo, intervistato da Graziano Tomarchio.