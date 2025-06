L’On. Arruzzolo commenta la vicenda Occhiuto “non avrei mai alcun dubbio sul suo operato”

“Conosco Roberto da anni, politicamente e umanamente, e non avrei mai alcun dubbio sul suo operato, costantemente in linea con la legge, con l’etica e con la morale.

Credo che la notizia dell’avviso di garanzia sconvolga tutti, perché tutti sanno che persona sia, la fermezza e la scrupolosità con cui agisce e fa agire chi gli sta attorno.

Sono più che sicuro che presto la magistratura farà piena luce sugli accadimenti, dando l’ulteriore riprova ai calabresi di quanto integerrimo sia il loro Presidente di Regione.

Quello che ha fatto Roberto per la Calabria è senza precedenti e non sarà certo l’ombra di un sassolino a fermare il treno del cambiamento. Non posso che stargli ancora più vicino, adesso come non mai.”