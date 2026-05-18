L’on. Cannizzaro rieletto segretario, il sindaco Domenico Romeo nominato nel coordinamento regionale

La partecipazione al primo Congresso Regionale di Forza Italia rappresenta un momento di straordinaria importanza politica, non solo per il nostro partito, ma anche per il futuro del territorio calabrese.

Questa occasione, vissuta alla presenza di autorevoli esponenti della scena nazionale e regionale, ha ribadito con forza la centralità di Forza Italia all’interno del quadro politico Nazionale, rafforzando il percorso di crescita di una comunità politica moderata, liberale e popolare, profondamente radicata nei valori del buon governo e nella volontà di costruire un futuro migliore per i cittadini.

L’elezione dell’Onorevole Francesco Cannizzaro a Segretario Regionale di Forza Italia rappresenta un passaggio cruciale e ricco di prospettive positive per il nostro partito e per l’intera regione.

A lui rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi che saprà guidare la forza moderata con determinazione, competenza organizzativa e quella lungimiranza politica che da sempre hanno contraddistinto il suo impegno pubblico.

La sua leadership sarà fondamentale per consolidare il ruolo di Forza Italia come punto di riferimento credibile e autorevole nel panorama calabrese.

Il Coordinamento Comunale di Forza Italia Calanna, rappresentato dai coordinatori Morena Sebastiano e Francesco Fiumanò, ci tiene a sottolineare con particolare orgoglio la nomina del Sindaco Domenico Romeo quale componente del coordinamento regionale di Forza Italia.

La scelta di una persona seria, competente e responsabile come il Sindaco e Consigliere Metropolitano Romeo è un segnale chiaro della volontà di mettere al centro dell’azione politica temi essenziali per il nostro territorio: sviluppo, servizi, infrastrutture, turismo e lavoro.

La Calabria e il Comune di Calanna ha bisogno di dirigenti capaci di guardare oltre le polemiche quotidiane per puntare a risultati concreti e duraturi, e siamo certi che il Sindaco Romeo saprà rispondere a questa sfida con impegno e lungimiranza.

Come Coordinamento Cittadino di Forza Italia, abbiamo scelto di rilanciare con maggiore entusiasmo e determinazione il nostro impegno sul territorio.

Siamo convinti che il futuro della nostra comunità passi attraverso una capacità concreta di fare squadra, di individuare e intercettare le opportunità che si presentano e di instaurare un dialogo costruttivo con i livelli istituzionali regionali e nazionali. Solo così potremo trasformare le idee in risultati tangibili che migliorino la vita dei nostri concittadini.

Il Congresso Regionale ci ha dato nuova linfa e il senso profondo di una responsabilità condivisa. Sappiamo che il cammino non sarà semplice, ma proprio per questo è fondamentale affrontarlo con spirito collaborativo e fiducia nelle nostre forze.

Il rafforzamento del partito in Calabria è un obiettivo che va perseguito con dedizione, perché rappresenta la base per una crescita equilibrata e sostenibile del nostro territorio. Dobbiamo continuare a essere protagonisti attivi nelle scelte politiche e sociali, proponendo soluzioni concrete e innovative che sappiano affrontare le sfide del presente e del futuro.

In conclusione, la partecipazione al Congresso Regionale di Forza Italia è stata una tappa fondamentale per rafforzare la speranza di un rilancio vero della Calabria.

Con Francesco Cannizzaro alla guida e il sostegno di figure autorevoli come il Sindaco Domenico Romeo, siamo pronti a scrivere una nuova pagina di impegno politico, che metta al centro lo sviluppo e il benessere delle nostre comunità.

Continueremo a lavorare con passione, con la consapevolezza che il cambiamento è possibile grazie alla forza delle idee unite a una ferma volontà di innovazione e collaborazione e Forza Italia in Calabria soprattutto, oggi più che mai, è pronta a guidare questa sfida con coraggio e responsabilità.