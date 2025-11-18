L’on. Giuseppe Ranuccio presenta alla Regione la sua iniziativa in merito alla costruzione del nuovo Ospedale della Piana – VIDEO

Palmi (RC), 18 novembre 2025 – Il neo consigliere regionale, on. Giuseppe Ranuccio, ha pubblicato un post sui suoi canali social un merito alla sua iniziativa sulla costruzione del nuovo Ospedale Della Piana.

Un progetto atteso da anni dimostratosi cruciale per la difesa del diritto di salute dei cittadini.

La costruzione dell’ospedale, il cui progetto ha avuto inizio nel 2007, ha subito varii rinvii causati da complicazioni amministrative e cambi di gestione, oltre che l’aumento dei costi.

In un tale frangete di tempo, il territorio della Piana e l’intera area tirrenica, ha dovuto fare i conti con un sistema sanitario incapace di rispondere adeguatamente all’esigenze della popolazione per via di una grave carenza di strutture ospedaliere.

L’on. Ranuccio porta avanti questa sua iniziativa al fine di porre la sanità al centro dell’impegno comune garantendo un servizio sanitario consono alla tutela della salute dei cittadini.

Una sanità, “madre di tutte le emergenze”, che non deve essere oggetto di scontro politico, ma una motivo in più per collaborare, adilà delle differenze ideologiche.

“Per quanto mi riguarda – conclude Ranuccio – continuerò a seguire ogni passaggio con attenzione e determinazione, facendo la mia parte affinchè la Piana ottenga finalmente una struttura moderna, efficiente e capace di garantire servizi all’altezza della dignità delle persone”.