L’opera “Libere di… VIVERE” verrà proiettata all’IIS Cosentino Todaro di Rende per 600 studenti

Dal 28 al 30 marzo la Global Thinking Foundation porterà la mostra itinerante e il docufilm “Libere di… VIVERE” nell’IIS Cosentino Todaro di Rende in provincia di Cosenza, grazie all’intesa con la dirigente Alisia Rosa Arturi.

Il progetto, che è inserito nella piattaforma RiGenerazione Scuola del Ministero dell’Istruzione, ha l’ambizione di sensibilizzare i ragazzi al tema della violenza di genere e alla prevenzione della violenza economica attraverso l’uso dei fumetti.

Tre intense mattinate vedranno coinvolti circa 600 studenti, ai quali saranno presentati i seguenti temi: Evoluzione dei diritti delle donne: tramite l’analisi della storia delle eroine del fumetto, così da comprendere come mai possiamo parlare solo ora di violenza economica; Immagini sulla violenza economica: tramite le quali avvicineremo gli studenti a comprendere la dinamica subdola dell’abuso finanziario; L’importanza dell’alfabetizzazione finanziaria per contrastare la violenza economica: grazie alla versione animata de “La Regola del Vuoto”, prima graphic novel della collana esclusiva di fumetti pubblicata da GLT Foundation, da titolo “Voci di Donne da Infiniti Universi”.

Gli incontri prevedono poi la proiezione del docufilm “Libere di… VIVERE” a cui verrà fatto seguire un dibattito conclusivo. Nell’opera diretta da Antonio Silvestre si alternano testimonianze reali di donne vittime di questo tipo di abusi, a immagini di finzione interpretate dalle attrici Stefania Pascali e Giulia Cappelletti, per oltre un’ora di racconto coraggioso ed emotivamente coinvolgente.

La storia si snoda attorno alla vita di Stella, che dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia, si vede costretta a lasciare il lavoro; col passare degli anni l’idillio familiare si trasforma in un inferno, con un marito che le fa pesare ogni giorno di essere l’unica fonte di sostentamento economico. Ma Stella saprà trovare la forza di cambiare quello che pare un destino già tracciato, lanciando un messaggio di speranza e rinascita.

A fare da metafora alla narrazione, infine, c’è il tango, il ballo per eccellenza, rappresentato nelle coreografie di Laura Borromeo, con Tabata Caldironi e Julio Alvarez, e sulle note della Hyperion Ensemble. La colonna sonora è firmata dal maestro Matteo Sartini.

Prodotto da Mario Tani per MAC film, “Libere di… VIVERE” è un’opera corale, alla quale hanno preso parte anche le professioniste che ogni giorno lavorano in Global Thinking Foundation, portando la testimonianza di chi vive queste tematiche nella propria quotidianità professionale, e che vuole anche riassumere agli occhi del pubblico tre intensi anni dell’omonima mostra.

Il docufilm che trae origine dalla mostra-rassegna socio-culturale del fumetto e dell’arte disegnata itinerante, che in tre anni ha coinvolto più di 6.000 visitatori in 37 tappe, ed oltre 85.000 partecipanti digitali è stato già selezionato in concorso a numerosi festival di cinema italiani e internazionali, tra cui il Biff Sweden, il Festival del Cinema Europeo e il RIFF, vincendo il premio della giuria studenti all’Ariano International Film Festival.