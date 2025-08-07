L’Orchestraccia manda in tilt l’arena Franco Di Reggio Calabria in occasione di “Radici”

Reggio Calabria, giovedì 7 agosto 2025- Grande successo per il musical festival etno folk pop “Radici”, organizzato dall’Associazione Culturale e Spettacolo “I Falchi”, in collaborazione con l’Officina dell’Arte. Un evento che sta facendo registrare un eccezionale partecipazione di pubblico e un entusiasmo contagioso tra gli appassionati della musica popolare e delle sonorità etniche del Mediterraneo. Dopo le emozionanti esibizioni degli Etnosound e di Cosimo Papandrea, ieri sera è esplosa l’energia dell’Orchestraccia, amatissimo gruppo romano che ha fatto ballare il pubblico con la sua musica travolgente.

“Il nostro obiettivo è di promuovere la musica tradizionale del Sud Italia, con un accento più marcato sull’identità culturale della nostra Calabria, aprendosi al confronto e alla contaminazione con altre sonorità del Mediteranneo – afferma il direttore artistico Fiore Giovanni Falco – in queste serate stiamo offrendo al nostro pubblico un viaggio tra le varie tradizioni in cui i protagonisti di fama regionale e nazionale sono uniti dalla forte necessità di dare voce al proprio patrimonio culturale”.

Un amico di Reggio, il frontman dell’Orchestraccia Marco Conidi innamorato dell’Arena e dei calabresi: “Devo ringraziare Peppe Piromalli perché è stata la prima persona che ha creduto in me, nell’Orchestraccia e oltre ad essere un grandissimo artista e direttore artistico, è un amico vero. Peppe è come il re Mida della musica e dello spettacolo a Reggio: tutto quello che tocca diventa oro. Il segreto dell’Orchestraccia è aver avuto un’intuizione importante per riattualizzare prima il folk romano poi, il folk italiano e aver costruito delle canzoni anche inedite. La cosa più innovativa e trasgressiva è che i giovani stanno ricominciando a scrivere in dialetto contaminandolo di nuove sonorità e questo è bellissimo”.

Grande attesa anche per i prossimi appuntamenti: questa sera con l’intramontabile Eugenio Bennato, autentico pioniere della musica popolare del Sud Italia; 8 agosto sarà la volta dei Briganti di Terra d’Otranto, con il loro sound identitario e potente; 9 agosto, gran finale con Gioia Popolare, che chiuderà la kermesse con un’esplosione di musica e tradizione.

“Una scommessa vinta, un sogno che si realizza – dichiara con grande soddisfazione Peppe Piromalli, direttore artistico del festival – vedere tanta gente, soprattutto giovani, vivere e condividere queste serate di musica, cultura e appartenenza, è il premio più grande per il lavoro svolto. ‘Radici’ è un ponte tra passato e presente, una festa collettiva che celebra la nostra identità”.

Il festival “Radici” si conferma così uno degli eventi culturali più significativi dell’estate calabrese, capace di coniugare tradizione, innovazione e partecipazione.