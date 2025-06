L’Ordine degli Avvocati di Palmi avvia il gemellaggio con Settat (Marocco): un ponte giuridico e culturale

PALMI – Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi ha compiuto un passo significativo verso l’internazionalizzazione e la cooperazione giuridica, deliberando all’unanimità, lo scorso 7 maggio, l’avvio del percorso di gemellaggio con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Settat, nel Regno del Marocco.

L’iniziativa, di notevole spessore istituzionale e culturale, è stata promossa con fervore dall’Avv. Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco in Calabria, da tempo impegnato a tessere una solida rete di relazioni tra i professionisti del diritto dei due Paesi. La delibera del Consiglio palmese, presieduto dall’Avv. Angelo Rossi, giunge come naturale prosecuzione di un primo incontro istituzionale tenutosi in via telematica lo scorso gennaio. In quell’occasione, le due rappresentanze forensi avevano iniziato a conoscersi, confrontando le rispettive strutture organizzative, le specificità territoriali e i diversi ambiti professionali.

All’incontro con la delegazione marocchina, guidata dal Presidente dell’Ordine di Settat, Avv. Aziz Zarouni, avevano partecipato per Palmi anche i Consiglieri Avv. Giuseppe Saletta e Avv. Vincenzo Barca. Entrambi avevano sottolineato l’urgenza e l’importanza di promuovere forme di cooperazione stabili e continuative in campo giuridico, formativo e istituzionale.

Il prossimo passo concreto è già in agenda: per settembre 2025 è previsto un viaggio ufficiale in Marocco di una delegazione dell’Ordine di Palmi. L’obiettivo è la formalizzazione dell’accordo di gemellaggio, un momento che vedrà la presenza delle autorità istituzionali marocchine e dello stesso Console Onorario Naccari.

Quest’ultimo ha espresso viva soddisfazione per la delibera, evidenziando come il gemellaggio possa trasformarsi in “un concreto strumento di cooperazione giuridica e culturale, utile per monitorare e proporre soluzioni normative condivise nei settori della giustizia, della migrazione e del commercio”. “Le fondamenta sono state gettate – ha dichiarato Naccari – ora è il momento di costruire un ponte duraturo tra due mondi giuridici che condividono valori comuni di legalità, dialogo e sviluppo”.

Il progetto gode inoltre della preziosa collaborazione del Centro Marocchino per la Governance, i Diritti Umani e il Sistema Giudiziario, presieduto da El Mostafa Khaldi, e del supporto del Dott. Tilouani Daoudi, Vicepresidente della Comunità del Mondo Arabo in Italia (Comai), che ha svolto un ruolo cruciale come interprete ufficiale durante gli incontri preliminari e come attivo promotore del dialogo interculturale tra Italia e Marocco.