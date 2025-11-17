L’Ordine dei Fisioterapisti di Cosenza segnala irregolarità nella graduatoria del concorso ASP: coinvolti candidati privi del titolo idoneo

L’Ordine dei Fisioterapisti della Provincia di Cosenza ha inviato una segnalazione formale alla Direzione Generale dell’ASP di Cosenza, e per conoscenza ai NAS, in merito alla presenza di candidati non idonei nella graduatoria del concorso pubblico per Fisioterapista, indetto con deliberazione n. 1669.

La graduatoria finale, approvata con deliberazione n. 293 e già pubblicata include secondo quanto rilevato dall’Ordine alcuni candidati in possesso del titolo di massofisioterapista, non equipollente a quello di fisioterapista se conseguito dopo l’entrata in vigore della Legge 42/1999 o al di fuori dei termini stabiliti per l’equipollenza.

In particolare, sono stati segnalati due nominativi.

Secondo l’Ordine, la loro presenza nella graduatoria potrebbe configurare una violazione dei requisiti di ammissione previsti dal bando, che richiedeva espressamente il possesso del diploma universitario o della laurea in Fisioterapia, o di un titolo equipollente ai sensi di legge.

Il presidente dell’Ordine, Giuseppe Celestino, ha chiesto all’ASP di verificare la regolarità dei titoli dichiarati e, se necessario, di procedere alla rettifica della graduatoria per garantire la legittimità della procedura concorsuale e la tutela della professione e della salute pubblica.

L’Ordine ha inoltre espresso la propria disponibilità a collaborare con l’Azienda nella verifica preventiva dei titoli dei candidati, sottolineando che, in caso di riscontro di irregolarità, saranno attivate comunicazioni alle competenti autorità.

La vicenda solleva interrogativi sulla corretta applicazione delle normative professionali e sulla trasparenza delle procedure concorsuali in ambito sanitario.