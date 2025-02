Lorenzo Festicini nominato Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia

Si annuncia la nomina del Cav. Dott. Lorenzo Festicini, Fondatore e Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, a Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia.

La nomina è stata ufficializzata tramite un comunicato emesso dal Vaticano (PATH) con lettera del Presidente S.E. Mons. Antonio Stagliano’, in data 18 gennaio 2025.

Questa nomina giunge in un momento di rinnovamento e ampliamento della missione della Pontificia Accademia di Teologia, come delineato da Papa Francesco nella sua Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Ad Theologiam promovendam” del 1° novembre 2023.

Con questo documento, il Santo Padre ha approvato i nuovi statuti dell’Accademia, richiedendo un allargamento sapienziale dei confini della ragione teologica, in linea con le proposte già avanzate da Papa Benedetto XVI.

La teologia sapienziale promossa da Papa Francesco è intesa a illuminare il vissuto delle persone, orientandole verso la pienezza del senso cristiano della vita, nella gioia e nella pace.

In questo contesto, la Pontificia Accademia di Teologia è chiamata a sviluppare un dialogo transdisciplinare con gli altri saperi scientifici, filosofici, umanistici e artistici, coinvolgendo credenti e non credenti, uomini e donne di diverse confessioni cristiane e di differenti religioni.

Il Cav. Dott. Lorenzo Festicini è stato nominato per un mandato di cinque anni (ad quinquennium) e avrà il compito, in comunione con il Presidente della Pontificia Accademia di Teologia, S. E. Mons. Antonio Staglianò, di individuare e aprire nuovi ambiti e spazi di interlocuzione.

Il suo ruolo sarà fondamentale per favorire e promuovere, attraverso il dialogo inter e trans-disciplinare, l’attività dell’Accademia.

La comunità accademica e religiosa si unisce nel congratularsi con il Cav. Dott. Lorenzo Festicini per questa prestigiosa nomina e augura ogni successo nel suo nuovo incarico, in unione di preghiere con la Chiesa universale per la salute del Santo Padre.