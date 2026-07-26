Lotta all’occupazione abusiva di area demaniale marittima in collaborazione con l’ufficio locale marittimo di Paola

I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza e i militari della Capitaneria di Porto, a seguito di pregressa

attività di controllo del territorio e info-investigativa, hanno sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa un

intero complesso balneare sito nel Comune di Paola nonché tutte le strutture e attrezzature ad esso riconducibili.

In particolare, l’operazione svolta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Paola e dall’Ufficio Locale Marittimo

di Paola ha riguardato un’area demaniale di complessivi 1.800 mq, costituita da una zona destinata a posa sdraio

e ombrelloni (lido) ed un’altra destinata alla ricezione ricreativa (servizi bar/ristorazione/miniclub/discoteca/pianobar), occupata arbitrariamente in quanto non legittimata dal possesso di un preventivo

titolo concessorio valido ed efficace per l’affidamento delle attività dell’intero stabilimento balneare mediante

affitto di ramo d’azienda.

L’attività eseguita dalla Guardia di Finanza di Paola e dall’Ufficio Locale Marittimo di Paola, con il

coordinamento della Procura della Repubblica di Paola diretta dal Procuratore Capo Dott. Domenico Fiordalisi,

testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle e della Guardia Costiera volto alla tutela e alla salvaguardia

del patrimonio demaniale marittimo.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione

alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.