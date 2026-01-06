Lotteria Italia 2025, in Calabria venduti oltre 180mila biglietti (+16,2%). Cosenza in testa tra le province (+20,8)

ROMA – Boom di vendite per i biglietti della Lotteria Italia in Calabria. Secondo quanto riportano i dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella regione sono stati venduti 180.600 tagliandi, per una crescita del 16,2% rispetto ai 155.360 della scorsa edizione.

Come riporta Agipronews, Cosenza resta la provincia con più biglietti staccati (86.840), registrando anche il maggior incremento regionale pari al +20,8%. Sul terzo gradino del podio Reggio Calabria (42.560 biglietti +10,7%). Vendite in rialzo anche nel resto della regione: a Catanzaro raggiunta quota 31.720 (+13,9%), a Vibo Valentia si contano 11.560 tagliandi (+18,4%), mentre a Crotone il totale è pari a 8.020, per una crescita del 6,6%.

Come riporta Agipronews, a livello nazionale sono stati venduti 9.616.109 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. FRP/Agipro