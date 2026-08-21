Vibo Valentia
Lotto, a Pizzo (VV) doppietta da oltre 14mila euro
Il Lotto premia la Calabria.
Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 20 agosto, presso il punto vendita in Via Nazionale a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, sono stati vinti complessivamente 14.532 euro distribuiti in una vincita da 7.532 euro e una da 7mila euro realizzate entrambe con un ambo.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 786,1 milioni di euro dall’inizio del 2026.