Cosenza
Lotto, doppietta da 37mila euro a Cetraro (CS)
A segno la Calabria nelle estrazioni del Lotto di giovedì 16 luglio, con una doppietta che sfiora i 37mila euro a Cetraro, provincia di Cosenza: come riporta Agipronews, centrati oltre 21mila euro, in un punto vendita di Piazza San Marco, grazie a un terno e due ambi “Oro” sulla ruota di Roma, con 8 euro giocati.
A questi si aggiunge un’altra vincita da oltre 15mila euro, ottenuta con una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota Nazionale, presso un esercizio della Strada Statale 18.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8 milioni di euro, per un totale di 678,1 milioni di euro da inizio 2026.