Lotto, tripletta da oltre 43mila euro in Calabria

Festeggia la Calabria con il concorso del Lotto di giovedì 12 giugno 2025 che, come riporta Agipronews, ha regalato una tripletta da oltre 43mila euro.

A Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, un terno sulla ruota di Palermo ha portato, in un punto vendita di Via Provinciale, a una vincita da 18mila euro e a un’altra da 13.500 euro.

La provincia di Cosenza va a segno anche a Paola, dove una quaterna e quattro terni su tutte le ruote regalano 12.450 euro a un fortunato giocatore di un esercizio di Contrada Tina.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 610,9 milioni di euro da inizio 2025.