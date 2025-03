Luca Ward si racconta al “Troisi” di Morano Calabro

di NIcoletta Toselli

Morano Calabro 14 marzo 2025 – L’auditorium “Massimo Troisi” si prepara a ospitare un evento di straordinaria rilevanza culturale, tra i più attesi della stagione teatrale 2024/2025. Domenica 16 marzo, con inizio alle 18.30, ennesimo appuntamento imperdibile: “Il talento di essere tutti e nessuno”, con Luca Ward e la regia di Luca Vecchi. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Morano Calabro, è promossa dalla compagnia locale, L’Allegra Ribalta, nell’ambito Pollino in Ribalta Festival – Tirreno Festival, kermesse magistralmente diretta da Alfredo Di Luca. Luca Ward, volto noto del cinema italiano, con il proverbiale estro narrativo che lo distingue, grande affabulatore, mette a nudo il suo percorso artistico e conduce il pubblico in un viaggio emozionale che setaccia attraverso il concetto di identità la tendenza umana di essere “tutti e nessuno”. Il “Troisi” di Morano Calabro, tempio di cultura e intrattenimento, si conferma irrinunciabile punto di riferimento per gli amanti del teatro di qualità e per quanti desiderano immergersi nelle arricchenti atmosfere della recitazione e dell’arte. L’appuntamento è fissato per domenica 16 marzo alle ore 18.30, nell’ambito del Pollino in Ribalta Festival.