“Luce del Sud”: intervista al sociologo e giornalista Francesco Garofalo

Nicoletta Toselli

Più che una cerimonia di premiazione, “Luce del Sud” nasce come un atto di riconoscenza collettiva. xOltre venti personalità del territorio calabrese riceveranno, giovedì 30 ottobre alle ore 17.30 presso il salone della Cinematografia di Marzi, un riconoscimento per essersi distinte negli anni nel campo della cultura, della scienza, dell’imprenditoria e dell’impegno civile.

Ideatore dell’iniziativa è il sociologo e giornalista Franco Garofalo, da sempre attento interprete delle dinamiche sociali e culturali del Mezzogiorno, che con questo progetto intende restituire visibilità e dignità al valore silenzioso dei calabresi che costruiscono ogni giorno il futuro della loro terra.

Lo abbiamo intervistato per comprendere da vicino la visione e il significato di “Luce del Sud”.

“Luce del Sud” è un titolo che evoca identità e appartenenza. Da dove nasce l’idea e cosa rappresenta per lei la “luce” della Calabria?

Nasce dal desiderio di restituire dignità a quella parte della Calabria che ogni giorno costruisce in silenzio il proprio futuro. La “luce” non è solo un simbolo poetico, ma la metafora della tenacia, della creatività e della fede civile dei calabresi che non si arrendono. È la luce del lavoro ben fatto, del sacrificio, della cultura che resiste.

Lei ha più volte sottolineato l’importanza di riscoprire la Calabria attraverso i suoi protagonisti. Come è avvenuta la selezione delle personalità premiate?

Non abbiamo scelto in base alla notorietà, ma alla testimonianza. Ogni nome è il risultato di un percorso di ascolto e di memoria: accademici, sacerdoti, artisti, imprenditori, studiosi, giornalisti, donne e uomini che hanno saputo rappresentare il Savuto-Reventino e la Calabria migliore con sobrietà e coerenza. La loro luce non abbaglia, ma orienta. I nominativi sono stati individuati dal Comitato tecnico scientifico, istituito dalle due testate giornalistiche e composto da uomini e donne di grande spessore culturale e professionale.

Iniziative come questa rischiano talvolta di trasformarsi in cerimonie di facciata. In che modo “Luce del Sud” riesce invece a essere un gesto autentico di gratitudine e memoria collettiva?

Perché non è una passerella, ma un atto di riconoscenza, di gratitudine. “Luce del Sud” nasce dal basso, da una comunità che dice “grazie” a chi ha fatto la differenza. È una memoria condivisa, un modo per fissare nel tempo i volti di chi ha creduto nel valore della propria terra senza chiedere nulla in cambio.

C’è un filo invisibile che lega tra loro i nomi dei premiati?

Sì, è la coerenza. Tutti hanno attraversato difficoltà, ma non hanno mai smesso di credere nel Sud. La loro forza è nella continuità, nell’amore per il lavoro e nella fedeltà alle proprie radici. Sono esempi di normalità virtuosa, di quotidiano eroismo civile.

Il progetto sembra voler superare la logica del lamento e restituire fiducia. È anche un modo per dire che la Calabria non è soltanto difficoltà, ma anche eccellenze, creatività e forza?

Assolutamente sì. È un modo per spezzare il racconto stanco della “Calabria piagnona” e mostrare invece la Calabria che reagisce, che inventa, che produce cultura e innovazione. Ogni premiato rappresenta un frammento di riscatto. Contro la Calabria del lamento, porteremo esempi di orgoglio e di rinascita.

La scelta di figure provenienti da ambiti diversi restituisce l’immagine di una Calabria complessa e plurale. Quanto è importante questa trasversalità nel racconto del territorio?

È fondamentale. La Calabria non è una fotografia fissa, ma un mosaico di esperienze e di bellezze. Cultura, ricerca, impresa e impegno civile convivono come facce di un’unica realtà. Solo raccontandola nella sua pluralità possiamo comprenderla davvero e proiettarla nel futuro.

In un tempo in cui tutto scorre velocemente e la memoria collettiva si assottiglia, quanto è importante fissare nel tempo volti e storie che rischierebbero di essere dimenticate?

È un dovere civile. Le storie che non vengono raccontate scompaiono, e con loro scompare una parte della nostra identità. “Luce del Sud” vuole essere un archivio vivo della memoria positiva, un modo per ricordare che il bene merita di essere tramandato quanto e più del male.

Durante la preparazione o la cerimonia, c’è stato un momento capace di restituirle il senso più profondo di questa iniziativa?

Sì. Quando abbiamo percepito che dalla voce e dagli occhi di molti insigniti traspariva una sincera commozione davanti a una parola semplice: grazie. Quel momento mi ha fatto capire che “Luce del Sud” non è un evento, ma un atto d’amore collettivo.

Lei ha spesso parlato della necessità di fare rete tra le migliori energie del Sud. “Luce del Sud” può diventare anche un laboratorio permanente di idee e collaborazioni?

Questo è l’obiettivo. Creare un tessuto di relazioni tra chi opera nei diversi settori e crede in una Calabria che sa cooperare. Un laboratorio di pensieri e di progetti che continuino a generare luce anche dopo la cerimonia.

La cultura della gratitudine non è così diffusa nelle nostre comunità. Pensa che questo progetto possa contribuire a educare anche in questo senso?

Sì. La gratitudine è la forma più alta di cultura civile. Dire “grazie” non è un gesto di cortesia, ma di civiltà. Significa riconoscere il valore degli altri e rafforzare il senso di appartenenza. “Luce del Sud” vuole educare anche a questo: a non dimenticare il bene.

Guardando avanti, come immagina le prossime edizioni? È nei suoi progetti coinvolgere i giovani, le scuole, i nuovi talenti del territorio?

Certamente. I giovani devono diventare i custodi di questa luce. Vorrei che le scuole, le università e i centri culturali fossero parte attiva del progetto, per far sì che “Luce del Sud” diventi un percorso educativo, non solo celebrativo.

Se dovesse racchiudere lo spirito di “Luce del Sud” in una sola parola, quale sceglierebbe?

“Gratitudine.” Perché la gratitudine è la forma più alta di intelligenza sociale, il filo che tiene insieme memoria, impegno e riconoscimento. In questo progetto ho cercato di coniugare una disciplina che non ha confini scientifici e che definisco Pedagogia della gratitudine, o meglio, della riconoscenza, del grazie. Ringrazio di cuore il direttore de “Il Reventino”, dott. Santino Pascuzzi, per il sostegno fornito al progetto. Un grazie ancora al sindaco di Marzi, Pietro Tucci, e alla presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, per il patrocinio concesso. Grato a tutte le donne e gli uomini del Comitato tecnico scientifico per il servizio svolto affinché il progetto diventasse una realtà che dà luce e speranze. Con “Luce del Sud” manifestiamo, in sintesi, riconoscenza verso chi, con forza e determinazione, non si è piegato alla rassegnazione, ma ha lottato, conquistato e migliorato se stesso e gli altri — più con gli esempi che con le parole.