Luciana torna a casa: liberata ad Amantea tartaruga marina Caretta Caretta, esempio di rinascita e tutela ambientale

Una mattinata intensa di emozioni ha illuminato il litorale di Amantea, dove si è svolta la liberazione della tartaruga marina Caretta Caretta, affettuosamente ribattezzata Luciana.

L’esemplare femmina adulta, del peso di ben 52 kg, ha riconquistato il suo mare, dopo essere stata protagonista di un lungo percorso di recupero e cure.

Luciana era stata soccorsa il 6 giugno scorso, in grave difficoltà, nelle acque antistanti proprio la spiaggia di Amantea, dalla Nave Gregoretti della Guardia Costiera, che l’ha tratta in salvo nonostante la sua imponente stazza.

Le condizioni erano critiche: presentava sensorio depresso, sanguinamento orale e un filo di nylon che fuoriusciva dalla bocca. Trasportata con urgenza al Centro Recupero Tartarughe Marine M.A.R.E. Calabria di Montepaone (CZ), ha ricevuto cure specialistiche sotto la supervisione della Dott.ssa Antonella Giglio, Medico Veterinario e Direttore Sanitario del centro, che ha eseguito un intervento chirurgico delicato, rimuovendo un amo da pesca, un lungo filo di nylon e persino una busta nera di plastica ingerita dall’animale.

Il rilascio odierno è avvenuto esattamente sulla spiaggia di Amantea nel punto antistante al luogo di ritrovamento in mare a simboleggiare il legame tra la tartaruga e il territorio che l’ha accolta e protetta.

La scelta della spiaggia di Amantea non è stata casuale: ha rappresentato un gesto simbolico e educativo, pensato per coinvolgere le nuove generazioni.

Tantissimi bambini, ospiti delle colonie estive della zona, e tantissimi turisti hanno assistito con occhi pieni di stupore e cuore aperto a uno spettacolo che ha parlato di rispetto, rinascita e impegno ambientale.

Il rilascio è stato effettuato in presenza del personale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia e Amantea, dei Dirigenti Veterinari Dott. Tonino Giuseppe Callea e Dott.ssa Maria Assunta Fuoco afferenti al Dipartimento I.A.P.Z. (ex Area C) dell’ASP di Cosenza, distretto Tirreno, e delle referenti scientifiche del CRTM M.A.R.E. Calabria, Dott.ssa Rory Giglio e Dott.ssa Stefania Giglio.

Il rilascio ha rispettato rigorosamente le normative previste dai decreti regionali DCA n. 130/2016, e per garantire la sicurezza durante l’operazione, solo il personale autorizzato ha potuto accedere all’acqua.

Con movimenti sicuri e decisi, Luciana ha solcato le onde, lasciando dietro di sé non solo una scia nell’acqua ma anche una profonda traccia nel cuore di tutti i presenti.

La sua storia è diventata un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, esperti, volontari e comunità, ma soprattutto una potente lezione di civiltà e cura verso la biodiversità marina.

Il Centro di Recupero di Montepaone, referente per il territorio ringrazia sentitamente tutte le realtà coinvolte, in particolare la Guardia Costiera, il Dipartimento Veterinario ASP di Cosenza e tutti coloro che hanno reso possibile questo momento di grande valore biologico, etico ed educativo facilitando il rilascio della meravigliosa tartaruga.

Che il viaggio di Luciana sia lungo, sereno e pieno di correnti favorevoli. Buona vita, compagna di mare.