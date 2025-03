Lucio Corsi è il nuovo headliner nella line-up del festival Color Fest in programma dal 12 al 14 agosto a Lamezia Terme (CZ)

Color Fest, uno degli eventi musicali più attesi e significativi in Calabria, annuncia un nuovo artista headliner per la sua XIII edizione, in programma dal 12 al 14 agosto 2025 lungo la Riviera dei Tramonti, sul suggestivo Lungomare Falcone Borsellino di Lamezia Terme (CZ), nel cuore della Calabria.

Ad arricchire la lineup di Color Fest 2025 sarà Lucio Corsi! Il cantautore toscano, autentica rivelazione del Festival di Sanremo 2025, prossimo a rappresentare l’Italia in gara durante l’Eurovision, farà tappa a Lamezia Terme il 12 agosto, per l’unica data in Calabria del suo nuovo tour.

Cantautore toscano, nato e cresciuto in Maremma, Lucio Corsi con il brano “Volevo essere un duro” si è aggiudicato il secondo posto e il prestigioso Premio della Critica Mia Martini del Festival di Sanremo 2025, facendo inoltre registrare il tutto esaurito per il suo Club Tour 2025.

L’annuncio delle date estive del tour arriva a poche settimane dall’uscita del suo nuovo album “Volevo essere un duro”, prevista per il 21 marzo 2025.

Il disco, pubblicato da Sugar, esplora temi come l’infanzia, l’amicizia e l’amore, “un album di fantasia con i piedi per terra”, come spiega lo stesso artista.

Spiccata personalità artistica, capace di unire sonorità glam-rock e folk con un immaginario fiabesco e poetico, la musica di Lucio Corsi si rivela profondamente evocativa, capace di trasportare il pubblico in un universo fuori dal tempo.

Nel corso della sua carriera, iniziata nel 2015, Corsi ha già collaborato con numerosi artisti, da Brunori SAS ai Baustelle, dialogando anche con il mondo del cinema e della moda.

Oltre a Lucio Corsi, Color Fest 2025 ospiterà un cast di artisti nazionali e internazionali che riflettono l’identità eclettica del festival, capace di unire generi e sensibilità diverse in un unico evento.

Tra i protagonisti ci sarà Joan Thiele, cantautrice e producer italo-colombiana, altra artista rivelazione di Sanremo 2025, il cui mondo sonoro spazia tra R&B, soul, jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70.

Grazie al suo stile inconfondibile e a una carriera in continua crescita, la sua performance promette un viaggio sonoro intenso e avvolgente.

E ancora: Marco Castello, polistrumentista e cantautore siciliano, che porterà sul palco il suo inconfondibile mix di jazz, pop e groove funk; dalla Francia gli Isaac Delusion, progetto che fonde elettronica eterea e indie-pop; la dimensione più sperimentale e di rottura sarà incarnata dai Chalk, trio di Belfast che fonde noise rock, post-punk e suggestioni elettroniche in un sound ipnotico e viscerale; Dov’è Liana, formazione francese che trasforma ogni esibizione in una celebrazione collettiva fatta di house-pop istintivo e ritmi incalzanti; Ekkstacy, giovane talento canadese che si muove tra indie-rock, synth-wave e lo-fi elettronico, con testi introspettivi e melodie malinconiche che hanno conquistato un pubblico internazionale.

E con loro tanti altri nomi ancora da annunciare.

Color Fest 2025 sarà più di un semplice festival: sarà un’immersione totale tra mare, musica e condivisione. Con sei palchi complessivi quattro nell’area principale, uno nel camping e uno per gli after-show il festival offrirà un’esperienza continua, dal tramonto all’alba.

Color Fest XIII è l’evoluzione di un progetto che ha saputo crescere, reinventarsi e mantenere intatta la propria identità.

La curatela artistica continuerà a proporre un equilibrio tra grandi nomi e nuove scoperte, per soddisfare sia il pubblico più attento che chi cerca esperienze inedite.