Luigi Salsini premiato al “I Sogni di Rosemary” per il suo impegno nel giornalismo e nella cultura enogastronomica calabrese

di Nicoletta Toselli

Montesano sulla Marcellana – Tra i protagonisti della quinta edizione del Premio Internazionale “I Sogni di Rosemary”, svoltasi oggi presso l’Hotel Venezuela di Montesano Scalo, spicca anche il nome del giornalista enogastronomico, Luigi Salsini, originario di Santa Maria del Cedro, presidente di Fare Calabria. Un riconoscimento che sottolinea il suo impegno nel raccontare la Calabria, promuovendo cultura e identità territoriale attraverso il giornalismo.

L’evento, condotto dalla giornalista del TG1 Valentina Bisti, ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo della cultura, del giornalismo e della gastronomia. Tra i premiati figurano lo scrittore Maurizio De Giovanni, il conduttore televisivo Peppone Calabrese e il caporedattore del TGR Campania Oreste Lo Pomo.

Il contributo di Salsini alla narrazione del territorio

Il premio assegnato a Salsini riconosce il valore del suo lavoro nel campo dell’informazione e della divulgazione culturale enogastronomica a livello nazionale. Giornalista attento alle dinamiche del mezzogiorno, si è distinto per la capacità di raccontare le realtà locali con rigore e passione, contribuendo alla valorizzazione della Calabria attraverso il suo impegno professionale.

Oltre ai premi individuali, la cerimonia ha conferito menzioni speciali a realtà e personalità che si sono distinte per il loro impegno sociale e istituzionale:

Associazione Sogno Attivo, per il costante impegno nel sociale.

Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, per la valorizzazione del territorio.

Rodolfo Conenna, Direttore Generale dell’Ospedale Santobono di Napoli, punto di riferimento per la famiglia Manilia e per la comunità.

Il Premio Internazionale “I Sogni di Rosemary”, nato per onorare la memoria di Rosemary Manilia, giovane di Montesano sulla Marcellana scomparsa prematuramente nel 2020, si conferma un’occasione significativa per premiare l’eccellenza e l’impegno sociale, tenendo viva la memoria della ragazza attraverso iniziative di alto valore culturale.