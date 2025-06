Luigi Salsini riconfermato presidente di Fare Calabria

L’associazione Fare Calabria, impegnata da anni nella promozione della regione e dei calabresi nel mondo, ha riconfermato all’unanimità la propria governance per i prossimi quattro anni.

Durante l’ultima assemblea, infatti, tutte le cariche del consiglio direttivo sono state rinnovate nel segno della continuità: Luigi Salsini è stato confermato presidente, affiancato da Stefano Gaglianone nel ruolo di vicepresidente, Roberto Grosso Ciponte come tesoriere, Maria Gabriella Caria segretaria e Paolo Caria responsabile delle attività.

L’associazione prosegue così il suo impegno con rinnovata determinazione, promuovendo la Calabria e valorizzando i calabresi che, pur vivendo fuori regione, continuano a portare avanti con orgoglio le proprie origini. In quest’ottica, Fare Calabria ha già dato vita a importanti progetti come la Biblioteca Calabria, uno spazio culturale dedicato alla regione raccontata attraverso libri, autori e tradizioni.

Il nuovo obiettivo è ora quello di realizzare una piattaforma per censire i calabresi nel mondo, creando una rete virtuosa tra persone, esperienze e territori.

L’associazione ha costruito nel tempo solide sinergie con enti e istituzioni, ed è oggi presente anche nel Consiglio di Amministrazione del Gal Riviera dei Cedri, dove siede con il presidente Luigi Salsini.

Non mancano inoltre le collaborazioni con altre associazioni di calabresi, nell’ottica di un’azione comune e condivisa per far conoscere sempre di più il valore della Calabria nel contesto nazionale e internazionale.